"Share Like Follow", campanya per consolidar la reputació de Barcelona per al MWC

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que presideix executivament Jordi Cornet, dóna suport a la campanya de reputació internacional "Share Like Follow Barcelona" que, de forma coral, busca consolidar la reputació de la ciutat com a pol de generació d'activitat econòmica i innovació, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress MWC.





A partir d'avui i durant tres mesos, aquesta campanya d'imatge que no compta amb logotips i que està patrocinada per l'Ajuntament de Barcelona opta per presentar una ciutat cohesionada, potent i diversa, amb la col·laboració de diverses entitats públiques i privades de la ciutat i amb la participació també de personalitats rellevants de diferents sectors.





Com ambaixadors de la iniciativa, a més del Consorci, participen en la campanya entitats com Sònar, Futbol Club Barcelona, Mercat de la Boqueria, Betevé, Institut de Ciències Fotòniques, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, Fira de Barcelona, Mobile World Congress , institut Ramon Llull, Universitat Oberta de Barcelona, Aeroport de Barcelona-AENA, Barcelona Global, Cambra de Comerç, Port de Barcelona, SEAT i Telefònica.





El reclam d'aquesta actuació conjunta se centra en els conceptes de xarxes socials Share, Like i Follow i comprendrà un conjunt de vídeos que explicaran històries al voltant de ciutadans de Barcelona, amb la voluntat que es comparteixin a través d'Instagram, Facebook, Twitter i Linkedin amb el hastag #sharelikefollowBCN, accions que es reproduiran en una campanya mediàtica en 170 mitjans on-line de referència internacional com són Financial Times o The New York Times, per exemple.





A més, s'ha creat el web www.always.barcelona que funcionarà com a plataforma per a futures campanyes de reputació