Arrimadas sosté que Gabriel imita el "modus operandi" de Puigdemont

Arrimadas els acusa de fugir de la justícia.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat que l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel segueix el mateix "modus operandi" que Carles Puigdemont (JxCat) a quedar-se a Suïssa i no declarar al Tribunal Suprem per la causa del full de ruta independentista.





"La CUP i Puigdemont tenen el mateix modus operandi quan es tracta de fugir de la justícia", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament.





Preguntada per la llengua d'escolarització a Catalunya, ha exigit al Govern espanyol especificar "com han de garantir que a Catalunya s'estudiï en les llengües vehiculars: castellà i català".





"Els pares no tenen la culpa ni han de pagar els nyaps de l'immobilisme del Govern del PP", ha explicat en referència a la possibilitat que s'inclogui una casella perquè els pares triïn en quina llengua volen l'escolarització dels seus fills.





Ha reiterat que la voluntat de Cs no és només d'aconseguir que les llengües vehiculars a l'escola catalana siguin el castellà i el català, sinó també incloure l'anglès per caminar cap al model trilingüe.





PLE DE DESBLOQUEIG





El grup de Cs al Parlament ha registrat a la Cambra catalana una petició de convocatòria d'una Junta de Portaveus extraordinària per fixar el "ple del desbloqueig" que van sol·licitar dijous.





En el document sol·liciten la "immediata i urgent convocatòria i celebració d'una sessió de la Junta de Portaveus a l'efecte d'evacuar tots els tràmits necessaris per a la urgent i immediata fixació de data, hora i ordre del dia del 'Ple de desbloqueig i deguda transparència ".





La petició va dirigida al president del Parlament, Roger Torrent, i, tal com ha anunciat aquest mateix dimarts la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas si aquest no els dóna resposta "en els pròxims dies", preveuen demanar empara al Tribunal constitucional.





En l'escrit recorden que havien demanat la celebració del ple per "desbloquejar la situació de paràlisi per la decisió" de Torrent de proposar a Carles Puigdemont com a candidat a la Presidència.