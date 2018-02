Puigdemont proposarà Jordi Sànchez com a president de la Generalitat

Sànchez està a la presó de Soto del Real.





JxCAT i ERC han exhibit aquest dimarts sintonia al Parlament sobre els seus plans per a la investidura, just una setmana després que les seves diferències esclatessin en públic i les airegessin, per separat, des de la sala de premsa de la Cambra catalana.





Aquest dimarts els dos partits han pactat consultar als lletrats del Parlament si la reforma de la llei que proposa JxCat per investir Carles Puigdemont a distància entra en conflicte amb la interlocutòria del Tribunal Constitucional (TC) que posava condicions a la investidura del president cessat .





Així, Carles Puigdemont proposarà que sigui l'expresident de l'ANC i número dos de la formació, Jordi Sànchez, qui ocupi la presidència de la Generalitat, segons informa 'La Vanguardia'.





Això seria després que el propi Puigdemont fos investit de forma simbòlica des de Brussel·les, al voltant del dia 27 de febrer, i donés un "pas al costat", sosté el diari.





Però aquesta proposta de Puigdemont no resoldrà la investidura, ja que Sànchez és a la presó des del 16 d'octubre de l'any passat.





De fet, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha desestimat en diverses ocasions deixar-lo en llibertat amb tal d'assistir al Parlament després de ser elegit com a diputat a les eleccions del 21D.