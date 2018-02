Policies i guàrdies civils acusen Zoido de mentir i trenquen les negociacions

Els agents qualifiquen l'oferta d'Interior de "misèria".





Els sindicats de la Policia Nacional i les associacions de la Guàrdia Civil han anunciat que han trencat la negociació sobre equiparació salarial en entendre que el Ministeri de l'Interior els ofereix una "misèria".





Fonts de la Secretaria d'Estat de Seguretat asseguren que han ofert 6.000 milions d'euros en els pròxims sis exercicis, amb un augment mitjà per agent d'entre 4.800 i 6.000 euros a l'any.





En una circular, els quatre sindicats policials i les vuit associacions de l'Institut Armat han acusat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, de mentir i de presentar-los una "oferta tramposa".





Després d'hores de negociació amb el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, les organitzacions avisen que denunciaran "en tots els fòrums que al Govern no els interessa els policies i guàrdies civils".





"Ens vam aixecar DE LA TAULA"





"Fi de les negociacions, ens vam aixecar de la taula i, a partir de demà, a denunciar a tots i cada un dels fòrums que puguem que a aquest Govern no li interessen els policies i guàrdies civils. Que e l Partit Popular mai ha apostat per nosaltres. que l'únic que els importa és la foto amb el resultat del nostre treball. Les urnes jutjaran ", asseguren.





Des Interior, fonts de la Secretaria d'Estat de Seguretat han explicat que l'oferta de Nieto ha estat destinar 6.000 milions d'euros en els propers sis anys.





En la primera reunió de la taula de negociació el ministre Zoido va presentar un document que prometia "fins a 1.500 milions d'euros" a repartir en els propers tres exercicis. Els sindicats sempre van demanar 500 milions per any.





Segons les fonts d'Interior, l'oferta d'aquest dimarts és que aquests 6.000 milions es reparteixin perquè en els tres primers anys hi hagi un increment del sou mitjà de cada guàrdia civil de 6.000 euros a l'any i de 4.800 euros el de cada policia nacional.





A més, hauria 600 milions d'euros per a segona activitat i reserva i altres 1.400 milions per a inversions, segons les citades fonts, que afegeixen que la Secretaria d'Estat no pot precisar durant quant de temps mantindrà aquesta oferta.





Els sindicats policials asseguren, per la seva banda, que Interior els ofereix injectar en ambdós Cossos 200 milions d'euros el 2018 per al complement específic singular i la productivitat. Per 2019 proposen 100 milions d'euros entre els dos cossos. I el 2020, uns 200 milions més.





"En definitiva", resum, "500 milions d'euros en tres anys per Policia Nacional i Guàrdia Civil".





Les organitzacions culpen el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, de "rebentar els plans" inicials que el mateix Zoido va portar a la taula de negociació. "Zoido ha trencat la seva promesa i Nieto ha executat aquesta tasca", denuncien.