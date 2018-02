El jutge demanarà que detinguin Anna Gabriel a Suïssa

Anna Gabriel en una entrevista a la cadena RTS.





Anna Gabriel romandrà a Suïssa i no anirà a declarar aquest dimecres davant el Suprem en la causa per rebel·lió a la qual està citada.





L'advocat de la 'cupaire' Benet Salellas, va presentar un escrit al tribunal en el qual assenyala que la seva defensada no es personarà perquè creu que "no té garantit el dret a un judici just".





Un cop es confirmi la seva absència al jutjat, el jutge instructor Pablo Llarena dictarà l'ordre de detenció nacional i internacional, pas previ a demanar al país helvètic seva extradició.





Salellas ha dit que la marxa a Suïssa de Gabriel no respon a escapar de la justícia espanyola, on estava citada a declarar pel procés independentista: "No ha fugit, ha buscat refugi per una persecució política".





En roda de premsa amb els diputats de les CUP i el Secretariat Nacional, l'advocat ha dit que ella no té garanties d'un judici just i que des de l'organització política s'ha decidit el seu trasllat a Ginebra perquè encapçali una estratègia de "internacionalització de la situació política "de Catalunya.





Ha explicat que l'estratègia de la CUP es va dividir en dos vessants: la primera amb la declaració de l'exdiputada Mireia Boya, que pretenia ser "un defensa política davant el Suprem"; la segona, la de Gabriel, que té la intenció d'internacionalitzar el conflicte polític.





Salellas veu una causa política, "perquè no es jutgen fets, es jutgen projecte polítics i tot allò que els ciutadans vulguin arribar a pensar"; perquè no saben a qui estan investigant ni el perquè; i perquè no veu el TS competent per instruir aquesta causa, ja que que correspondria jutjar a Catalunya, segons ell.