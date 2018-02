Les urgències de l'Hospital de Granollers estan en una "situació límit"

Urgències de l'Hospital General de Granollers.





El sindicat CCOO denuncia que en el servei d'urgències de l'Hospital General de Granollers es viu una situció limiti amb l'epidèmia de grip que ha afectat la majoria de centres catalans.





Així sostenen que la direcció de l'hospital s'ha vist obligada, a causa de les pressions dels treballadors del servei d'urgències, a obrir un nou espai per poder atendre a major nombre de pacients.





"Aquest espai, utilitzat per pacients que estan en espera de llit, s'ha habilitat a última hora, sense els recursos necessaris i de manera provisional i intermitent, motiu pel qual es col·lapsa contínuament el servei", denuncia CCOO.





MANQUES DE CAPACITAT I PERSONAL





El sindicat denuncia que l'Hospital de Granollers té especials mancances d'estructura, capacitat i de dotació de personal, però que la més greu és la manca de llits en les unitats d'hospitalització.





"L'esperat projecte de remodelació i ampliació del servei d'urgències de l'HGG es va veure truncat per la crisi. En no estar aprovat, no es va poder dur a terme", sostienenm, el que ha fet que si no, s'habilitin zones antigues de l'hospital per ampliar espais.





"La comarca del Vallès Oriental ha crescut molt en els últims anys i l'hospital ha hagut de absorbir la demanda creixent d'usuaris malgrat haver perdut centres. Cal recordar que la Policlínica del Vallès donava un suport molt important a l'HGG i encara no ho hem recuperat. Actualment es disposa d'una dotació de llits que es podria equiparar amb la que teníem als anys 90 ", denuncien.





FALTEN METGES ESPECIALISTES





Des de CCOO també denuncien el nombre insuficient de metges especialistes que permeti que els pacients puguin ser diagnosticats.





Respecte a infermeria, si bé admeten que sí que hi ha personal infermer per treballar, sostienenq ue "sempre es dota al límit per ajustar-se en el pressupost i s'acaba fent curt, sobretot en moments de col·lapse assistencial".





"Els professionals treballen durant moltes hores seguides i en molts casos no poden fer els descansos que els correspondria, augmentant així el clima de tensió laboral i de desgast", denuncien.





NO ÉS UN PROBLEMA PUNTUAL PER LA GRIP





Així també recullen que no és una situació aïllada pels casos de grip, sinó que sostenen que es deu a un col·lapse que persisteix en el temps a causa de diferents causes i que per tant també són necessàries millores a nivell organitzatiu i de gestió.





"S'han de tenir en compte les propostes que s'han realitzat per part dels professionals i pels delegats sindicals durant els últims mesos, i marcar uns objectius de millora a curt plaz o", demanen els treballadors.