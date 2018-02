La Guàrdia Urbana critica que Colau no hagi complert les seves promeses després de l'atemptat

Sapol acusa Colau d'haver afany de protagonisme.





El sindicat Sapol, majoritari de la Guàrdia Urbana de Barcelona, ha criticat que l'alcaldessa, Ada Colau, no ha complert les seves promeses després de l'atemptat gihadista del 17 d'agost a La Rambla i no ha augmentat plantilla, no ha dotat a la policia barcelonina de material més adequat ni ha fet formació.





El sindicat ha recordat que l'alcaldessa també va prometre pocs dies després de l'atemptat que prendria mesures de seguretat i autoprotecció, i que revisaria els protocols.





"Sis mesos després, continuem igual. Res de res, no s'ha fet res del que es va prometre", ha lamentat l'organització, acusant-la, en les seves paraules, de tenir un estat profund d'amnèsia.





AFANY DE PROTAGONISME





També li han retret la seva "ambigüitat i afany de protagonisme" a l'anunciar que l'Ajuntament es personarà com a acusació particular -o subsidiàriament popular- en la causa per l'atemptat, considerant que no és anecdòtic el temps que ha trigat a decidir-se.





Així mateix, han retret a Colau que en un primer moment no cités específicament a la Urbana en felicitar als cossos que van participar en la gestió de l'atemptat, i que no condemnés públicament les afirmacions de la regidora de la CUP Maria Rovira que va dir que la policia barcelonina és el braç del racisme institucional.





L'Ajuntament, per la seva banda, destaca que després dels atemptats els comandaments del cos han rebut formació específica en gihadisme impartida pels Mossos d'Esquadra i que s'ha anunciat una nova promoció de policies per 2018.





Respecte a les mesures de seguretat i autoprotecció, s'han instal·lat pilons reforçats a la Rambla, l'avinguda de la Catedral i Portal de l'Àngel i s'ha vianants l'entorn de la Sagrada Família.





L'Ajuntament insisteix que la seva opció per ubicar la sala conjunta és precisament al Palau d'Esports, però que la decisió no depèn només del consistori sinó també del Govern de la Generalitat.