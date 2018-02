Caixabank trasllada als seus clients que el cicle econòmic és "òptim"

Optimisme econòmic a CaixaBank





CaixaBank ha reunit a València un centenar de clients per analitzar la situació econòmica actual i l'evolució que poden experimentar els mercats aquest any, una jornada en què el seu director d'estratègia d'inversió, Santiago Rubio, ha afirmat que "el cicle econòmic es troba en un moment òptim, de creixement global, d'acceleració, sense desequilibris financers greus, amb l'excepció de la Xina".





Aquest esdeveniment s'emmarca dins el cicle de conferències sobre les perspectives econòmiques de 2018 que CaixaBank durà a terme aquest any a tot Espanya, una iniciativa per a clients de l'entitat pertanyents al segment de Banca Privada, segons ha indicat l'entitat en un comunicat. A la jornada també ha assistit el director de CaixaBank Banca Privada a la Comunitat Valenciana, Raúl Mir.





Rubio ha impartit la conferència 'Quant dura el bo?', En què ha destacat que "la inflació continua sent moderada i els bancs centrals poden prendre amb calma la modificació de les seves polítiques monetàries".





Així mateix, ha apuntat que les causes que poden provocar la fi dels cicles expansius es divideixen en naturals (acumulació de deute insostenible o sobreescalfament, inflació) i esdeveniments polítics (errors de política econòmica o esdeveniments polítics disruptius).





Des de l'equip d'Estratègia d'Inversió de Banca Privada es preveu que "l'evolució dels mercats el 2018 serà més turbulenta que el 2017", ha ressenyat. "És inevitable que tots especulem sobre el final del cicle actual", ha afegit.





ELS BENEFICIS "APUNTEN A LA BONA DIRECCIÓ"





Per CaixaBank, el 2017, l'activitat ha millorat i la inflació ha augmentat. "Feia 30 anys que no teníem un cicle tan sincronitzat amb creixement de l'ocupació a l'eurozona, el Japó i els Estats Units", ha remarcat l'especialista. A més, segons l'opinió de Santiago Rubio, 2017 ha estat un any de creixement dels beneficis empresarials, "que apunten en la bona direcció".





A la jornada, s'ha abordat la dada d'inflació, "molt relacionada" amb la productivitat: "Si el creixement de la demanda és prou prolongat, l'economia pot esgotar la seva capacitat d'oferta, que es tradueix en pressions inflacionistes", ha afirmat el ponent.





En aquest context, el comerç mundial i les matèries primeres també es beneficien del creixement prolongat. Amb el cicle a favor, el conferenciant ha recomanat "buscar actius cíclics i barats i evitar els cars i anticíclics".