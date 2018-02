Sanitat convoca la Conferència Infermera i la Conferència Mèdica

Dolors Montserrat convoca la Conferència Infermera





La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha anunciat aquest dimarts al Senat la convocatòria per primera vegada de la 'Conferència Infermera' i la 'Conferència Mèdica', que se celebraran en les pròximes setmanes, amb la presència i la participació dels consellers de Sanitat de totes les comunitats i dels principals representants d'aquestes professions.





"D'aquesta manera, donarem compliment a l'acord subscrit en el Consell Interterritorial al juny de 2017 per celebrar les dues conferències i tots junts -Ministeri, Comunitats Autònomes i, per descomptat, els professionals- farem esforços per aportar solucions a curt, mitjà i llarg termini davant reptes tan importants com el que suposa la planificació dels recursos humans".





Així mateix, Montserrat ha explicat davant del ple del Senat que l'executiu posarà en marxa 13 línies d'actuació que ha consensuat amb les comunitats autònomes per a la planificació adequada de les necessitats de personal mèdic.





En resposta a una interpel·lació del senador del Grup Socialista José Martínez Olmos sobre els plans del Govern per a assegurar una planificació adequada de les necessitats del personal mèdic i d'infermeria per cobrir les necessitats de la sanitat pública, la ministra ha assegurat que es prendran "des el diàleg permanent i la generació continuada de sinergies amb els professionals sanitaris i amb les comunitats autònomes ".





En aquest sentit, ha apuntat que les 13 línies de treball s'han consensuat en el grup de treball creat el passat mes de novembre en el marc del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i es presentaran en el pròxim Ple, així com en el consell assessor acabat de crear.





LES TRETZE MESURES





Les 13 mesures anunciades passen per identificar les places i les especialitats deficitàries i els llocs que més costa cobrir en cada comunitat; incentivar els especialistes que treballin en places de difícil cobertura o especialitats deficitàries, o millorar la informació que les comunitats autònomes faciliten al Ministeri sobre el nombre de contractes i places que realitzen a cada especialitat, així com actualitzar les dades de totes les autonomies per desenvolupar l'oferta pública d'ocupació d'estabilització i realitzar un nou estudi de necessitats d'especialistes.





A més, es pretén facilitar les pràctiques necessàries en els centres assistencials perquè els títols d'especialistes extracomunitaris puguin acabar el procés de reconeixement de l'obtenció de l'homologació; la coordinació de les diferents categories de professionals per millorar la coordinació de l'esmentada oferta pública d'ocupació i agilitzar l'acreditació d'unitats docents per a la formació sanitària especialitzada.





En aquesta línia, també es valorarà la situació de les incompatibilitats del personal mèdic en el Sistema Nacional de Salut i s'estudiarà si és possible flexibilitzar la vinculació del professional al seu centre, perquè puguin atendre necessitats de diversos dispositius, alhora que es preveu restablir el model de formació troncal i valorar una ampliació "moderada" de l'oferta anual de formació sanitària especialitzada i revisar els plans d'ordenació de recursos humans de les comunitats autònomes.