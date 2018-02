El FC Barcelona Lassa de futbol sala pren avantatge en les semifinals de la Copa del Rei

Movistar Inter i FC Barcelona han signat taules (4-4) al Pavelló Jorge Garbajosa després que el conjunt català empatés el xoc tot i arribar a anar perdent per 4-1, mentre que Jaén Paradís Interior ha aconseguit el triomf (0 -1) davant Rius Renovables Saragossa prenent avantatge per a la tornada dimarts que ve en els partits d'anada de la semifinal de la Copa del Rei de futbol sala.





El conjunt de Jesús Velasco es va mostrar més incisiu que el quadre culer en els primers minuts. El primer no es va fer esperar i Paco Solano va anotar en el minut 5 després d'un servei de falta de Bebe. Els blaugrana van cometre la cinquena falta a 13 minuts per al descans, una cosa que va saber aprofitar Movistar Inter per posar, amb fortuna, el segon al marcador amb un xut de Borja que va pegar a Marc Tolrà.





Els d'Andreu Plaza no es van rendir, però Gadeia va ampliar el resultat amb un xut creuat pujant el 3-0 a l'electrònic. Ferrao, el millor dels visitants en els primers 20 minuts, va retallar distàncies amb un gol des de dins l'àrea. El gol va fer el Barça sentir-se més còmode, estant a punt d'equilibrar el marcador amb un doble penal marrat per DyeGo Henrique. Els blaugrana van sortir amb ganes de seguir marcant gols amb un DyeGo molt actiu en atac.





Amb Paco Sedano expulsat per falta sobre Rafael Rato, Solano va tenir el 4-1 de taló en el que va poder haver estat el gol de l'eliminatòria però, de nou el brasiler Gadeia va aparèixer per posar terra pel mig anotant el 4-1. El Barça, aprofitant l'absència de Ricardinho per descans, es va tornar a acostar a 10 per al final amb el gol de DyeGo, que va signar el doblet en 20 segons màgics per a l'equip català. Instants després, Mario Rivillos, ex de l'Inter, va fregar el 4-4 amb un xut al travesser.





Amb la cinquena falta aconseguida per part de Movistar Inter, Álex González va aturar un doble penal a Ferrao encara Rivillos, minuts després no va fallar des dels 10 metres i va equilibrar el marcador per deixar les espases en tot l'alt per a la tornada. Tots dos conjunts buscaran una nova final que signifiqui el cinquè títol coper per al Barça i el segon per Inter.





Al Pavelló Segle XXI, la igualtat va ser la tònica dominant entre Rius Renovables Saragossa i Jaén Paradís Interior. Les ocasions van brillar per la seva absència en els primers minuts de partit, res a veure amb el 4-4 del partit de Lliga de divendres passat entre els dos equips. La segona part va començar amb més ritme, amb Jaén dominant el xoc de la mateixa manera que a la primera meitat i deixant l'oportunitat més clara del partit per Saragossa amb un xut al pal Richi Felip.





A l'equador del segon acte, Óscar Villanueva va ser expulsat per parar dins de l'àrea amb la mà un xut de Dani Martín i la pena màxima va fallar Carlitos. El conjunt de Jaén no va tornar a perdonar a set minuts per a la conclusió i el brasiler Mauricio va donar avantatge als seus després d'una bona jugada combinativa. Tot i les escomeses locals en els darrers compassos, en els quals va brillar Dídac Plana, arquer del Jaén, els de Daniel Rodríguez van treure petroli de Saragossa i van aconseguir una gran victòria de cara al partit de tornada a la Salobreja.