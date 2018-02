Jutgen un membre de la cèl·lula que va atemptar a Catalunya per maltractament a la seva parella

Driss Oukabir, jutjat per violència masclista





El presumpte membre de la cèl·lula que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) Driss Oukabir, que està en presó provisional per aquests fets, és jutjat aquest dijous al Jutjat Penal 6 de Girona per violència masclista.





El judici té lloc a les 12.30 hores i tant Driss Oukabir com la víctima declaren per videoconferència, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





En aquest judici la Fiscalia acusa Oukabir per maltractament i coaccions lleus, tot i que la víctima va retirar l'acusació.





Oukabir va tenir un judici ràpid al jutjat de Ripoll (Girona) per violència masclista tres dies abans dels atacs, i té vigent una ordre d'allunyament de la seva parella per aquests fets.





Segons van explicar fonts judicials, Oukabir, que actualment està a la presó provisional per ordre de l'Audiència Nacional per delictes d'integració en organització terrorista, assassinat i lesions de caràcter terrorista, va ser detingut el 23 de juliol pels Mossos d'Esquadra en rebre una denúncia dels veïns.





L'endemà, Oukabir va comparèixer davant la titular del Jutjat de Ripoll, que va acordar una ordre d'allunyament i una prohibició de comunicar-se amb la seva parella, tot i que la dona va decidir no acusar la seva parella i només va acusar Fiscalia.





El 14 d'agost, tan sols tres dies abans de l'atemptat de Barcelona, es va celebrar un judici ràpid al jutjat únic de Ripoll, en el qual Oukabir no es va conformar, de manera que la causa va ser enviada al jutjat penal 6 de Girona que té les competències en violència domèstica.





ARXIVADA UNA ALTRA DENÚNCIA





El 2012, Driss Oukabir va passar un mes en presó preventiva a l'antic centre penitenciari de Figueres (Girona) per una denúncia per un presumpte delicte d'abusos sexuals a una altra dona, tot i que finalment no va ser condemnat per aquests fets.





Oukabir va ser denunciat per violació per una jove amb la qual ell i un amic havien passat la nit, però finalment el cas es va arxivar per falta de proves.





NOVES DETENCIONS





Aquest dimarts, els serveis policials francesos, en col·laboració amb el Servei d'Informació de la Guàrdia Civil i la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, van detenir a França tres persones per la seva suposada relació amb Driss Oukabir, presumpte integrant de la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i Cambrils.





Les detencions es van practicar en els departaments occitans del Gard i Tarn, i es van realitzar diversos escorcolls en domicilis francesos.