Colau no porta la funerària pública al ple de divendres com tenia previst

Colau no porta al ple la funerària pública





El Govern d'Ada Colau no porta finalment al ple municipal d'aquest divendres l'aprovació definitiva dels tràmits per crear la funerària pública, per falta dels suports suficients a l'oposició.





Fonts municipals han indicat aquest dimecres que aquest punt només s'inclouria en el ple de divendres per la via d'urgència si s'aconseguissin els acords, però que és una cosa poc probable.





Han ressaltat que no portar el projecte al ple de divendres no implica cap renúncia, sinó que Govern municipal segueix treballant en acords amb l'oposició per poder aprovar-lo al ple.