La justícia, Rahola i el tomàquet de l'Procés

Em comentaven que la Pilar Rahola que té ja espai propi a TV3 què estrany, no? adoctrinava sobre el bé que estava funcionat l'estratègia dels fugits a Brussel·les i la "escapada" d'Anna Gabriel a Suïssa que segons el seu advocat i company Benet Salellas: "No ha fugit, ha buscat refugi per una persecució política". Per cert xoca enormement el gran canvi d'imatge que ha experimentat. Al Parlament anava vestida i pentinada d'antisistema i ara en el seu nou destí, Ginebra, on viuen els rics, aquests que no volen pagar impostos als seus països, ha canviat la imatge. Sembla una nena bona, educada, que no ha trencat un plat en la seva vida. Ha de ser per no donar el cante massa, per si de cas.





Deia la reinona que l'estratègia dissenyada ¿obra de Roures ?, havia espantat a la justícia espanyola per la internalizació del conflicte i ya estava en l'agenda de tots els països, ja es veu. Hauran contribuït dues glòries de la diplomàcia mundial: Ramon Tremosa i Joan Maria Piqué Fernández ?, dos personatges molt lloats i estimats en la terra de les cols petites. El primer té seient al Parlament Europeu, on els seus companys fugen quan el veuen aparèixer i el segon, un prestigiós periodista d'ampli cv i de reconegut prestigi en la professió que compta a més amb innombrables amics entre els seus col·legues periodistes que cobreixen la informació a Brussel·les , als que tenen aclaparats per tant d'afecte, consideració i consells que els ofereixen amb la idea que facin la seva feina amb total independència. És una ànima caritativa que no mata una mosca. Els que més li admira i considera la seva tasca de cap de premsa de l'aspirant al tron de Catalunya pel seu treball és l'ONG Periodistes sense Fronteres que li qual acusa d'utilitzar la llista de distribució de whatsaps dels corresponsals per "enllaçar articles, aconsellar el visionat de documentals o facilitar dades ", enviaments tots ells amb fort biaix polític ia més l'acusen de confeccionar listsa de periodistes afins i els que no ho són.





Rahola impartint doctrina, en aquest espai diari que li han atorgat per seguir amb la seva tasca pastoral, acompanyada de Garcia Melero, s'ha posat les medalles de com la justícia espanyola estan "angoixada" i per això ha deixat lliure a Mas, Rovira, Pascal i companyia - veurem el divendres el que succeeix amb el seu altre amic de paelles i cantautor Trapero - ho deixarà lliure la temorosa justícia espanyola ?, segur que és així.





Amb aquest discurs dels apòstols del Procés hi ha molta gent que s'ho creu com a dogma de fe. Això ella li treu una bona rèdit. Mentre predica, li van buscant gangues per seguir embutxacant sous, no precisament mileuristes.

Però a algú se li escapa que el que està passant no tenen res a veure amb les estratègies de Mortadel·lo, Filemó i la seva quadrilla, i si amb una frase coneguda i que il·lustra molt bé el que està succeint ara, sense que ningú ho expliqui: "Guate, aquí hi ha tomàquet". Doncs això.





Aquí el que hi ha-no ho sabem -és un acord fet amb nocturnitat traïdoria, i engany a la ciutadania. com s'entén sinó que Marta Rovira, una de les més implicades en l'organització, Artur Mas el fill putatiu del Procés, Marta Pascual, que hi era per casualitat no hagin anat a la presó; que el Tribunal Constitucional tombi l'escolarització en castellà a càrrec de fons públics, "desautoritzant" al govern - ¿és una manera de salvar-li la cara?- i algunes coses que s'aniran veient en aquests dies, confirmaran la sospita. Aquests són més actes d'afegir al guió de la comèdia que es porta vivint fa ja uns quants anys, però amb nous personatges i amb un final que alguns no s'esperen, encara que hagi de guardar les formes. Però ull a la dada, no ho perdin de vista. La solució està a la volta de la cantonada, a primers de març, govern.