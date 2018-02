Nadal demana paciència per disposar dels informes tècnics que avalin el desmantellament de Castor

Polèmica pel desmantellament del projecte Castor





El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha demanat paciència i treure el tema de la discussió política mentre es disposa dels informes tècnics necessaris que avalin el desmantellament del magatzem subterrani de gas de Castor.





En contestació al Ple del Congrés a pregunta del diputat Jordi Salvador, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, sobre el calendari d'actuacions definit pel Govern per desmantellar el magatzem de gas, Nadal ha assenyalat la conveniència d'esperar i de deixar que els tècnics treballin perquè s'assenti el gas.





"No fem política del que ha de ser una solució tècnica", ha reclamat el ministre.





"Estem d'acord en que no es poden tornar a fer projectes d'aquestes característiques perquè no hi hagi risc a les poblacions circumdants. No és qüestió de fer debat polític d'això abans que tinguem les anàlisis adequats", ha assenyalat el ministre.





Nadal ha assenyalat que Enagás, el gestor tècnic del sistema gasista, està vigilant constantment l'evolució del magatzem de gas. "Quan els tècnics ens diguin que podem desmantellar-lo, ho farem. Deixem que treballin els enginyers", ha instat.





En la seva opinió, un dels molts errors en política energètica de l'anterior Govern socialista va ser el projecte Castor, que ha definit com un projecte "massa gran i car, amb una fallada de disseny tan gran que va provocar problemes greus".





Així mateix, ha destacat la prudència amb la qual ha actuat des del principi el Govern popular sobre aquest "problema heretat", des de quan va ordenar hibernarlo fins sobre la forma de pagament pel Tresor espanyol. "També vam ser prudents demanant un informe a l'Institut Tecnològic de Massachusetts i quan vam dir que no s'utilitzaria més", ha recordat.





Per la seva banda, el diputat d'Esquerra li ha demanat al ministre transparència sobre aquest projecte i li ha aclarit que el seu grup mai va recolzar aquest emmagatzematge de gas i que el 2007 ja va sol·licitar la seva paralització.