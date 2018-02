Investiguen la creació d'un dispositiu per detectar insuficiència cardíaca a través de la saliva

Estudien detectar insuficiència cardíaca a través de la saliva





Investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) participen en un projecte internacional, finançat per la Comissió Europea, per desenvolupar un dispositiu portàtil que detectarà la insuficiència cardíaca a partir de mostres de saliva.





El treball, anomenat 'KardiaTooly' i finançat dins del programa marc Horitzó 2020 amb 4,9 milions d'euros per als pròxims 3,5 anys, permetrà un diagnòstic "ràpid, fàcil i eficient", així com una atenció sanitària "personalitzada i millorada "per als pacients que pateixen insuficiència cardíaca.





'KardiaTool' inclourà el dispositiu portàtil 'KardiaPOC' capaç de detectar d'una manera "ràpida i precisa" els biomarcadors de la insuficiència cardíaca.





Així mateix, ha de dur acoblat el dispositiu 'KardiaLOC', un xip d'un sol ús i de baix cost que integrarà sensors, actuadors, sistemes microelectromecánicos i microelectrònics, bioquímics, i nanopartícules magnètiques funcionalitzades, per detectar els biomarcadors a partir de mostres de saliva.





En concret, l'equip de l'investigador de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM), Joan Bausells, treballarà en els sensors de silici microelectrònics que detectaran els biomarcadors, i col·laboraran en el disseny del 'KardiaLOC'.





D'altra banda, l'investigador Francesc Teixidor i el seu equip a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) treballaran en la síntesi i funcionalització de les nanopartícules magnètiques, que constituiran el suport per als anticossos específics per a cada biomarcador.





El dispositiu també inclourà un programari de suport a la presa de decisions, anomenat 'KardiaSoft', el qual està basat en tècniques de models de predicció, que analitzarà les dades recollides en el 'KardiaPOC', i altres dades del pacient, per proporcionar informació sobre el diagnòstic i el monitoratge de la teràpia.





Els membres del consorci del projecte 'KardiaTool' són: l'Escola Normal Superior de Lió (França), la Universitat de Pisa (Itàlia), la Universitat Ioannina (Grècia), la Universitat de Surrey (Regne Unit), la Universitat College de Dublín (Irlanda), la Fundació grega per a la Recerca i la Tecnologia (Grècia), el Consell Nacional d'Investigació (Itàlia), l'Institut Fraunhofer de Circuits Integrats (Alemanya), Micron Microtechnologies (Països Baixos), BioTray (França), Imec ( Bèlgica), ValoTec (França), EnaChip (EUA), i l'Institut de Ciències de Materials de Barcelona (ICMAB) i l'Institut de Microelectrònica de Barcelona-Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM).