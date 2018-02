Catalá no veu motiu perquè Suïssa negui l'extradició d'Anna Gabriel

Gabriel roman a Suïssa





El ministre de Justícia, Rafael Catalá, no veu motiu perquè Suïssa negui l'extradició a Espanya de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que ha fugit a aquest país per no comparèixer davant el Tribunal Suprem, si així ho sol·licita l'Alt Tribunal.





"No se m'acut què podria succeir perquè les autoritats suïsses no concedeixin l'extradició d'una persona investigada pel Suprem", ha manifestat Catalá als periodistes al sortir del ple del Congrés.





El titular de Justícia ha explicat que Espanya té un tractat de amb Suïssa en el qual s'estableixen les circumstàncies en què es poden concedir les extradicions i que, si el jutge espanyol sol·licita el lliurament de Gabriel pels delictes que li atribueixi, el Ministeri de Justícia el tramitarà a l'autoritat administrativa suïssa, que al seu torn l'enviarà al jutge competent.





EL CODI PENAL SUÍS ÉS "PROPI DEL SEGLE XXI"





"Caldrà veure quins delictes en el seu cas se li imputen i veure si hi ha el principi de la doble incriminació, és a dir, si els delictes pels quals se li pugui hipotèticament acusar a Espanya són delictes existents a Suïssa", ha recalcat.





Catalá ha subratllat que si tot això funciona, "no cal preveure dificultat", tot i que, d'entrada, ha destacat que el Codi Penal suís és "propi del segle XXI, com l'espanyol, en què hi ha els delictes de traïció a les institucions ia l'Estat.





"El dret d'extradició és propi dels Estats de Dret", ha postil·lat.