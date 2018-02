El jutge dóna deu dies a Marta Rovira per pagar els 60.000 euros de fiança i evitar presó

Rovira a l'entrada del Suprem





El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha donat un termini de deu dies a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, perquè dipositi la fiança de 60.000 euros que li va imposar dilluns passat per eludir la presó després de declarar com a investigada per delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics relacionats amb el procés d'independència de Catalunya.





En la resolució, i tot i considerar que la "importància política" de la figura de Rovira és "coherent" amb que tingués una "funció decisòria en la concepció i en l'execució d'un procés sobiranista", Llarena considera que, si s'escau el risc de fuga "s'aprecia molt mitigat" pel seu arrelament personal, familiar i laboral, i "pel qual ha estat el seu comportament en els últims mesos, que no ofereix indici de possible ocultació".

















En la interlocutòria dictada aquest dimecres, el jutge també acorda la llibertat sense cap mesura cautelar l'expresident de la Generalitat Artur Mas, que ha comparegut dimarts i per a qui l'acusació popular exercida per Vox va demanar una fiança idèntica, retirada del passaport i compareixences quinzenals davant el jutjat que Llarena no ha considerat necessàries.