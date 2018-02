TV3 dedica els 12 primers minuts del seu informatiu a entrevistar la fugada Anna Gabriel

TV3, la televisió pública catalana, 'la de tots', ha arrencat la seva Telenotícies Migdia amb una entrevista en directe a l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, fugada de la Justícia.





Durant 12 minuts, l'exdiputada ha pogut dir la seva en el canal públic minuts després que el jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena hagi ordenat detenir-la per la seva incompareixença aquest dimecres 21 de febrer davant seu sense al·legar causa legítima que li ho impedeixi , tot i que no ha activat l'ordre internacional que havia sol·licitat la Fiscalia.





Gabriel ha assegurat que, si Espanya demanés la seva extradició per comparèixer davant del TS, es posaria en evidència que l'independentisme se li "persegueix per una situació política".





"Si s'interposa la demanda d'extradició podríem interposar una petició d'asil perquè creiem que hi ha la base suficient per poder-la demanar", ha dit.





La resposta jurídica de Gabriel cerca construir un "mirall a l'Estat, al seu judicatura i al seu Executiu per posar en evidència" que se'ls persegueix per qüestions polítiques.





Gabriel ha mostrat la seva predisposició ha reivindicar a Ginebra (Suïssa) "que s'acabi l'excepcionalitat a Catalunya, que surtin els presos polítics, que s'arxivi aquesta causa" i que totes les persones que estan fora puguin tornar.





L'exdiputada considera que en la causa que investiga el procés independentista se'ls està aplicant el 'Codi Penal de l'enemic': "Pel que som i pel que pensem".





"És evident que no hi ha hagut rebel·lió armada i violenta i, per tant, el fonament dels delictes que se'ns pretenen atribuir no existeixen, és una persecució política", ha reiterat, i ha assegurat que es vol liquidar i humiliar a l'independentisme.