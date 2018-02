Onio Reina (PROEM-AID): "S'està criminalitzant l'ajuda humanitària"

Onio Reina / Fotografia de Gabriel Tizón.





Any 2015, els mitjans bombardegen matí i tarda amb notícies sobre la situació dels refugiats al Mediterrani. Ho veiem, ens commovem, però alguns decideixen fer alguna cosa. És el cas de José Antonio -'Onio'- Reina, un bomber sevillà que, després d'escriure a una ONG per presentar-se voluntari i no rebre resposta, decideix emprendre l'aventura en solitari.





Però no va sol, un grup de companys l'acompanyen en la seva travessia a Grècia per salvar vides al mar. El seu propi cotxe, una embarcació prestada, els estalvis i els dies de vacances. Els bombers sevillans dediquen els seus recursos i els seus dies lliures a salvar vides a l'illa de Lesbos.





Ni el cotxe de Onio, que té deu anys, ni el vaixell prestat tornen amb ells. Decideixen que no és suficient, després de l'horror que veuen, acabar amb la missió, així que els mitjans amb què compten es queden en terres gregues. Així neix PROEM-AID .





Ara, tres d'aquests bombers sevillans que s'han jugat la pell salvant vides al mar, mentre les diferents administracions miraven cap a un altre costat, s'enfronten a una condemna per tràfic de persones a Grècia. Manuel Blanco, Julio Latorre i José Enrique Rodríguez, van ser empresonats al gener de 2016 després d'ajudar a una ONG danesa, 'Team Humanity' en una nit de rescat.





-Com estan els teus tres companys, que van ser empresonats a Lesbos el 2016, i que aniran a judici el 7 de Maig?





La situació en què es troben és de nerviosisme i d'estrès. Sabem com funciona la justícia espanyola, però no sabem com funciona la justícia grega.





En el moment de la detenció no hi havia cap refugiat a bord, ni es va trobar l'embarcació que es va anar a buscar, però l'acusació en grau de temptativa és de tràfic de persones.





-Com es produeix la detenció?





Nosaltres estàvem coordinats amb les autoritats. El problema sorgeix quan nosaltres no vam treure l'embarcació aquella nit, perquè l'hem de reparar i una altra ONG, la danesa 'Team Humanity' , ens demana ajuda. I nosaltres estem per treballar i per ajudar, i accedim. En cap moment ens vam plantejar que estiguin cometent cap il·legalitat i ens muntem en el seu vaixell, i les autoritats els van a aturar.





-Els demanen 10 anys de presó per tràfic de persones.





No, no són 10 anys per tràfic de persones, sinó per cada persona que s'ha ajudat. Si és a la nit de la detenció, no hi havia cap persona rescatada a bord, i si és pel global de persones que hem rescatat que apareixen al nostre web, són 50.000 persones. 50.000 persones per deu anys són ... No ho sabem, imagina't la incertesa que tenen els companys.





-De què se'ls acusa?





Al principi l'acusació, a més d'incloure tràfic de persones, també incloïa possessió d'armes. Després es va retirar. Aquestes "armes" són els tallacaps que per llei hem de portar a bord, segons el conveni Soles, amb armilles salvavides d'aquestes característiques hem de portar-los. Era tan surrealista aquesta acusació que després la van retirar.





-Teniu la impressió que es posen traves a la feina dels voluntaris?









T'ho puc dir més alt però no més clar, s'està criminalitzant l'acció del voluntari i això nosaltres ho hem viscut allà a Lesbos. Quan la policia ve, t'envolta, ens demana la documentació cada dos per tres, tenim un cotxe que ens ha prestat una ONG, ens confisquen el vehicle, multen amb 5.000 euros al conductor ...





-Per què?







-Per què?





En el moment en que comencen a fustigar d'aquesta manera, estan criminalitzant, estan avorrint, espantant, el que no volen és que persones que estan solucionant un problema que hauria d'estar solucionant l'administració, no dic que perquè no em competeix, però és un problema del qual haurien d'estar ocupant-se els governs, i ho fan advocats, infermers, metges, bombers, etc.





-¿Volen amagar el problema?





Creus que les imatges que hem vist de Lesbos les haguéssim vist si no les haguessin gravat voluntaris? Totes les imatges les han gravat voluntaris. Es veuen imatges de la costa de Líbia? Tu saps el que és anar navegant pel mar i et trobes els morts surant? O les barques plenes de morts? Això no surt i les imatges que es veuen és perquè les graven els companys que hi són.





-Quina és la situació ara a la Mediterrània?





-Quina és la situació ara a la Mediterrània?





Ens vam retirar de Lesbos a l'agost de 2017 perquè vam veure que el problema s'havia traslladat a la costa de Líbia.

I Això de Líbia no tenen nom, el que està succeint és una autèntica massacre. Portem ja més de 350 víctimes en el que va d'any, que se sàpiga, perquè es compten els cossos que es veuen, els que no es veuen no es compten.





-Els guardacostes libis us van abordar quan estàveu rescatant una embarcació a la deriva.





No sabíem si eren guardacostes o pirates perquè no es van identificar i van aparèixer pegant trets a l'aire. Tres oncles amb metralletes apuntant-nos, els 300 refugiats que portàvem a bord plorant i cridant, demanant que no els deixéssim amb els guardacostes que els feien de tot.





Trobem tres embarcacions, dos a la deriva, un punxada, amb 150 persones, cap armilla salvavides i entrándole aigua. En aquest moment van arribar els guardacostes libis al·legant que estàvem dins de les seves aigües, volien portar-se als refugiats. Quin és el problema? No tenien un vaixell tan gran com per emportar-se'ls a tots. Hagin cabut 20 o 30 persones de les 150 que hi havia.





-Què va passar?





Ens van increpar, van amenaçar amb matar-nos, i el que va fer que recularan va ser que els vam dir que els estaven gravant les càmeres del vaixell i que el senyal s'estava transmetent en directe al centre de coordinació a Roma i això va ser el que va fer que donessin marxa enrere .





Un altre mètode de criminalitzar les ONG és donar-li més competències als guardacostes libis, que estan pagats per Europa, que són, els veritables traficants, sota el meu punt de vista.





-¿Quin paper juga Líbia en aquesta emergència humanitària?





Les ONG es mantenen en la línia de les 30 milles, de manera que quan hi ha algun problema, una embarcació en perill o la deriva, el centre de coordinació de Roma ens activa, i s'entra unes milles endins que, encara que segueixen sent aigües internacionals , els libis poden arribar.









Europa li dóna diners a Líbia perquè es quedi amb el problema, el mateix que va fer amb Turquia.





-En quina situació es troben les persones que rescatáis?





-En quina situació es troben les persones que rescatáis?





Això costa molt d'encaixar amb les eines que ens han donat a nosaltres, amb l'educació que tenim, i el país on vivimos.Cuando escoltes a algú dir que es viu molt malament, que això és un infern, que Espanya és una dictadura, et dóna coratge quan veus la realitat d'altres.





Els 'fan un fart' de pals, a les dones les violen, i als homes els posen a treballar o els venen com a esclaus, això és el que passa a Líbia. Els recullen i els retornen, amb la qual cosa si volen tornar a sortir, han de tornar a pagar, imagina't el negoci.









Gairebé totes les dones van amb pantalons i porten la roba trencada a l'altura dels genitals. Les preguntes per què, i et diuen que com les van a violar, almenys perquè no em despullin, expliquen.





Foto de Gabriel Tizón.





-Teniu alguna missió en actiu?





Vam tenir la sort d'ajuntar-nos amb una altra ONG, i entre les dues organitzacions hem aconseguit tres mesos de treball, que són cinc missions, però va suposar una despesa de 150.000 euros. Estem asfixiats, buscant diners sota les pedres. I això és molt clar, si hi ha diners podem treballar, si no, no. L'equip de PROEM-AID és de gairebé 200 voluntaris, ens estem formant, buscant la possibilitat de generar ingressos, però venent samarretes això és inviable.





-El pla de reubicació de persones refugiades de la Unió Europea, laspolíticas d'acollida, quan els propis països membres no acaten la "quota" i no es fan càrrec de la seva responsabilitat i es paga a Líbia perquè es desfaci del "problema", Com es soluciona això?





Aquí és on entrem els voluntaris i les ONG, et poses a la pell d'aquestes persones, tens una feina, tens uns coneixements, i dius, no em quedaré a casa, i et poses mans a l'obra.





-Heu rebut algun tipus de suport per part de l'Administració espanyola?









Nosaltres vam demanar suport al gener de 2016 i no teníem govern. Això va ser una manera de dissipar el problema. Ara hem pres una estratègia que és buscar el suport institucional i el suport social. Però l'institucional des de baix, no volem cridar a les portes del Congrés directament, primer hi ha la Diputació de Sevilla, la Junta d'Andalusia, el Parlament d'Andalusia, l'ajuntament, i els pobles.





-En 2017 acudisteis al Parlament Europeu. La Comissió de Peticions va escoltar el cas. ¿Va servir per a alguna cosa?





Allò no va valer per a res. En el moment de la detenció va valer perquè el tracte en els calabazos fos més 'lleuger'. Va valer perquè aixequessin els peus de l'accelerador i poguessin tornar a casa després de pagar els 15.000 euros de fiança. Però res més.





-Què fareu ara?





Buscar el suport institucional des de baix. Volem que els nostres, els d'aquí, els d'Andalusia ens portin de la mà a Madrid, i no volem partidismes, volem que aquest cas sigui la bandera de tots, 'som blancs'. Que tots els grups polítics estiguin d'acord, i que no la abanderi cap partit perquè aquí no s'està jutjant a tres bombers, s'està jutjant l'ajuda humanitària.





"Aquí no s'està jutjant a tres bombers, s'està jutjant l'ajuda humanitària".









Tot i així, Onio defensa que no es pot deixar de treballar a la Mediterrània, que continuaran buscant recursos i que faran que aquesta situació es transformi en alguna cosa positiva.