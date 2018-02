El Parlament belga dóna carabasses a Puigdemont

El Parlament Federal belga no cedirà una de les seves sales a petició dels nacionalistes flamencs de la Nova Aliança Flamenca (N-VA) per convidar l'expresident català, Carles Puigdemont, a un col·loqui sobre Catalunya a la institució belga per falta de consens entre els grups polítics.





"No hi ha hagut consens. No hi ha acord. No he rebut autorització per convidar-", ha explicat l'eurodiputat de la NV-A, Peter Luykx, que no ha volgut precisar quins grups polítics han rebutjat la seva petició o si tan sols ha rebut el suport exprés d'algun.





L'acte es pretenia celebrar el 27 de febrer, entre les 11.30 i les 14.30 hores si la Conferència de Presidents del Parlament Federal belga donava llum verda a la petició, segons ha avançat aquest dimarts 20 de febrer el diari 'Le Soir'.





Luykx va cursar la petició per a la seva decisió aquest dimecres per part de la Conferència de Presidents o Mesa del Parlament Europeu, que reuneix els líders dels grups polítics i al president, Siegfried Bracke, de la N-VA.





Els grups socialista, liberal i humanista ja van avançar aquest dimarts el seu rebuig a convidar a Puigdemont al Parlament Federal belga per no instrumentalitzar la institució pel procés sobiranista.





El cap de files dels socialistes, Ahmed Laaouej, va deixar clar que "el Parlament Federal no està per ser instrumentalitzat per un partit, la N-VA, per exaltar el nacionalisme i el separatisme" i ha recordat que "el Senyor Puigdemont és objecte de una ordre d'arrest a Espanya.





"Està perseguit notablement per malversació de fons públics" va dir i va criticar que la N-VA ja va intentar "fa 15 dies" una maniobra semblant "sense precisar" que pretenia convidar l'expresident català.





"NO RESULTA sensat" ESCOLTAR A UN FUGIT DE LA JUSTÍCIA





També el líder dels liberals valons del partit MR, David Clarinval, va considerar que això enviaria "un senyal que plantejaria problemes tant sobre la forma com sobre el fons" i que "en les circumstàncies actuals de tensió relativa a Espanya" no resulta "sensat "escoltar al Parlament Federal.





"Encara que es tracti d'una reunió privada, té lloc a la seu del Parlament Federal i permetria al Senyor Puigdemont utilitzar aquest marc per a fins de política espanyola. Això no podem acceptar-ho. No volem prendre part en els problemes espanyols", ha tancat.





Des de les files del partit del Centre Demòcrata Humanista (CDH), Georges Dallemagne, també es va rebutjar que des del Parlament Federal belga es de "legitimitat a un home buscat per la justícia del seu país".