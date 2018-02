La contaminació augmenta un 20% el risc de patir un tipus d'ictus

El genera mala conbustión del carbó al inhalar.





Investigadors catalans han descobert que la contaminació dels motors dièsel augmenta un 20% el risc de patir un tipus d'ictus que afecta grans artèries, el aterotrombòtic.





La raó és que el carbó negre o sutge que desprèn la mala combustió genera, a l'inhalar, inflamacions que poden obstruir vasos cerebrals.





En l'estudi, publicat a 'Enviromental Research', científics de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (Imim), l'Hospital del Mar i l'Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) de Barcelona han analitzat dades de gairebé 3.000 pacients atesos al hospital per un ictus entre els anys 2005 i 2014.





"L'efecte nociu dels contaminants ambientals per a la salut de la població va molt més enllà del seu impacte sobre els problemes respiratoris i el càncer", ha afirmat el colíder de la feina i cap de Neurologia Clínica de l'Hospital, Jaume Roquer.





Roquer ha afegit que han demostrat que l'augment del carbó negre en el medi ambient també afecta el sistema circulatori cerebral, amb risc d'ictus.





Per cada increment de 1,7 micrograms per metre cúbic de concentració de sutge en l'aire, el risc de patir un atac entre les 24 hores i 72 hores següents creix el 20%, perquè l'exposició a aquest contaminant incrementa les partícules inflamatòries del cos , creant "un estat pro trombòtic", segons la també líder de l'estudi Rosa Maria Vivanco.





Es tracta de casos de persones que, de forma subjacent, ja pateixen la malaltia ateroesclerótica i "la contaminació funciona com un desencadenant", en produir reaccions inflamatòries que poden acabar provocant el despreniment de la placa d'ateroma que porta a l'obstrucció d'un vas cerebral i augmenta el risc d'ictus.





ALTS NIVELLS DE SUTGE I MORTS PER PATOLOGIES CARDIOVASCULARS





Estudis anteriors havien demostrat que aquesta contaminació augmenta la mortalitat per ictus a llarg termini i que hi ha una relació entre els alts nivells de sutge i les morts per patologies cardiovasculars, i aquests investigadors han detectat que aquest element procedent de la mala combustió dels motors dièsel "actua a curt termini com a desencadenant" d'aquest tipus d'ictus.





A més del sutge, van analitzar el possible efecte desencadenant d'ictus de les partícules inferiors a 2,5 micres (PM 2,5), però no van trobar cap relació entre els nivells d'aquestes i els casos d'ictus, i Vivanco ha alertat que això "no vol dir que no existeixi", sinó que, simplement, no ho han pogut demostrar en la seva àrea d'influència.





L'ictus aterotrombòtic està provocat pel despreniment de les plaques d'ateroma, que estan formades per colesterol, calci i altres substàncies que s'acumulen a les artèries i provoquen l'oclusió del vas.