Detingut per immobilitzar a la seva parella amb una Taser per colpejar-la

La víctima va acudir al domcilio a recollir les seves coses.





Agents de la Policia Nacional han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere i un altre contra la salut pública per introduir a la força a la seva exparella al domicili on la va agredir fins que va aconseguir escapar.





Els fets van tenir lloc durant la tarda del passat dia vuit de febrer. La víctima va anar al domicili de la seva exparella a recollir diversos estris, quan el detingut la va agredir amb un taser elèctric obligant-la a introduir-se en l'habitatge.





A l'interior de la casa van continuar les agressions i les amenaces fins que la víctima va aconseguir escapar-se al moment menys pensat del seu agressor per fugir fins al carrer i demanar ajuda.





Un transeünt auxili a la víctima i va trucar a la policia. Immediatament, van acudir diversos agents que després d'assistir a la dona van detenir l'home que romania a l'interior del domicili.





En el posterior registre van localitzar 250 grams de cocaïna, així com divers material policial oficial que posseïa el detingut sense cap tipus de llicència.





EL DETINGUT TENIA PLAQUES SIMULADES DE LA POLICIA





Van trobar una escopeta Franchi, gran quantitat de munició, dues armilles de dotació -de Policia Nacional i de Guàrdia Civil-, dos pols de Policia Municipal de Madrid, dues plaques simulades -una de Policia Nacional i una altra de Guàrdia Civil-, així com sis llaços com els utilitzats pels cossos de seguretat per immobilitzar els detinguts.





La investigació continua oberta. Els agents estan comprovant la presumpta participació del detingut en altres fets delictius comesos per persones que es fan passar per membres de les Forces i Cossos de Seguretat.





Hi ha un servei telefònic d'informació i d'assessorament jurídic en matèria de violència de gènere, mitjançant el número telefònic de marcatge 016 que no deixa rastre a la factura. És gratuït, anònim, professional i confidencial.