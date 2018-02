Jack White encapçala el cartell del Festival Cruïlla 2018

Jack White actuarà al Festival Cruïlla.





El nord-americà Jack White encapçala la llista de noves incorporacions al Festival Cruïlla 2018, que se celebrarà del 12 al 14 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, en el que suposa el retorn de l'artista a la capital catalana després de sis anys.





L'organització també ha anunciat les incorporacions de NERD, el grup de Pharell Williams que actuarà per primer cop a Barcelona; Prophets of Rage, amb els músics de Rage Against the Machine i les veus de Chuck D (Public Enemy) i B-Real (Cypress Hill), i The Roots, un dels pilars de l'hip hop.





Altres incorporacions són les de l'impulsor del moviment Tropicalia Gilberto Gil, amb el seu projecte 'Refavela40'; els francesos Justice i Camille; el reggae de SOJA; la nova sensació de l'electrònica Kygo; la mali Fatoumata Diawara; el blues de Seasick Steve; el duo de tecno Orbital, i el cantautor britànic Ben Howard.





En l'apartat nacional, s'han sumat al cartell del Cruïlla La Pegatina, Lori Meyers, Els Catarres -que ja protagonitzen el Cruïlla de Primavera-, Joan Dausà, The New Raemon, El meu Capità, Ramon Mirabet, Belako, La MODA, Elefants i Núria Graham.

















Aquests noms se sumen als ja confirmats del britànic David Byrne, Damian 'Jr. Gong 'Marley, Izal, Bomba Estéreo, Bugzy Malone i Joana Serrat.





En aquesta edició del festival també participaran les companyies La Fura dels Baus, l'espectacle de l'Aquelarre de Cervera, la formació Rolling Vibes Collective i l'Always Drinking Marching Band.