Desallotgen quatre habitatges del Raval de Barcelona per inestabilitat de l'edifici

Carrer Arc del Teatre al barri del Raval.





Els Bombers de Barcelona han desallotjat aquest dimecres quatre habitatges del carrer Arc del Teatre al barri del Raval per inestabilitat d'una part de l'edifici del número 21 encara que sostenen que no hi ha perill d'esfondrament.





L'immoble comparteix paret mitgera amb el número 19, que dissabte passat va patir un enfonsament interior, i els seus propietaris s'han compromès a apuntalar la façana i dur a terme una demolició manual un cop hagi estat estabilitzada.





El Servei d'Urgències i Emergències Socials del consistori barceloní ha atès i allotjarà nou persones afectades pel desallotjament.