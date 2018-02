L'obra 'Presos polítics', retirada d'ARCO, ja té comprador

El muntatge de Santiago Sierra ha estat venut.





Un particular espanyol ha comprat el polèmic muntatge de Santiago Sierra 'Presos polítics', que s'ha retirat aquest dimecres de ARCOmadrid a petició d'Ifema.





Així ho han confirmat fonts de la galeria Helga de Alvear, que exposava l'obra amb un preu de 80.000 euros, i que no han especificat si es tracta d'un comprador català.





Al matí, la pròpia galerista ja havia avançat que una altra galeria present a la fira s'havia interessat pel muntatge en nom d'un particular.





L'obra, 24 fotos pixelades i numerades amb imatges, entre d'altres, d'Oriol Junquera o 'els Jordis', venia acompanyada de l'edició de 500 exemplars del fullet il·lustratiu que es ven per 10 euros i que està sent molt demandat a la galeria.





AUGMENT DE VENDES





En poques hores, ja s'havien venut 200 exemplars de la publicació documental il·lustrada del muntatge.

Finalment, l'artista ha decidit suspendre la presentació sobre la seva creació que tenia previst fer aquest dissabte 24 de febrer.





Paradoxalment, la galerista recordava aquest matí que Serra és un artista difícil de vendre. De fet, Helga de Alvear havia venut obres més petites de Serra, com el 'No' que també va portar a una altra edició d'ARCOmadrid, però no muntatges més grans ni per encàrrec.