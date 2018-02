La Mesa del Parlament abordarà divendres la convocatòria del ple

Torrent ha convocat una reunió extrarodinaria de la taula.





El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat aquest divendres a partir de les 9.45 hores una reunió extraordinària de la Mesa i de la Junta de Portaveus per abordar la convocatòria imminent d'un ple de la Cambra.





El primer punt de l'ordre del dia de la Junta de Portaveus és precisament la petició de Cs perquè es convoqui un ple per abordar el bloqueig institucional que es viu a Catalunya.





Així, el ple que es convocaria encara no seria el d'investidura, ja que ERC i JxCat encara han de segellar un acord i decidir a qui fan president des de la Cambra.





El ple que s'abordarà aquest divendres ho va sol·licitar Cs la setmana passada i volia que s'abordés en la Junta de Portaveus ordinària de dimarts passat, però el tema no es va arribar a incloure en l'ordre del dia: Cs es va enervar i va demanar una Junta extraordinària per analitzar l'assumpte.





I aquesta és la Junta que ha convocat Torrent divendres, en què la majoria de grups coincidiran en la necessitat de celebrar un ple en els pròxims dies amb l'objectiu d'aprovar diverses iniciatives.





Per exemple, els comuns volen que es voti una proposta de resolució per reivindicar la "sobirania" del Parlament i l'autogovern català davant de l'aplicació de l'article 155.





I els independentistes treballen en una proposta de resolució que reivindiqui la "legitimitat" del Govern cessat i que rebutgi l'aplicació del 155, que també podrien incloure en l'ordre del dia d'aquest ple imminent.





COMISSIONS PARLAMENTÀRIES





La Junta de Portaveus de divendres també abordarà un dels punts més polèmics de l'arrencada de la legislatura, que és la composició de les comissions parlamentàries: de moment no hi ha acord entre els grups sobre quants membres han de tenir ni qui les presidirà.





De moment ia petició del PSC, els grups han acordat que el JavaScript sis comissions que no estan vinculades a la investidura, però no es podrà fer fins que no hi hagi acord en la composició.





JxCat també ha demanat que s'activi una setena comissió, la del Reglament del Parlament, però l'oposició ho rebutja perquè es tracta d'un òrgan que no pot crear-se fins que no hi hagi hagut una investidura.





De fet, el PSC va presentar una sol·licitud de reconsideració contra l'activació de la comissió del Reglament i aquesta petició s'ha de resoldre abans que es reuneixi la Junta de Portaveus per abordar la composició de les comissions.





Per això Torrent ha convocat una reunió prèvia de la Mesa, que es preveu que duri poc perquè l'únic punt de l'ordre del dia de la trobada és precisament resoldre la sol·licitud de reconsideració del PSC.