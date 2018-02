Sánchez, "indignat" amb el PP per dir que lluitar contra la bretxa salarial és "elitista"

Sánchez defensa la vaga del 8 de març.





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha mostrat "indignat" perquè el PP hagi afirmat que la vaga del 8 de març en defensa de la igualtat és "d'elits feministes", i ha demanat al president del Govern, Mariano Rajoy , que expliqui a les dones treballadores que cobren salari mínim interprofessional que la seva lluita contra la bretxa salarial és "elitista".





Durant la seva intervenció en l'Assemblea Oberta amb militants a Bilbao, Sánchez ha denunciat "la discriminació laboral que existeix entre els homes i les dones en aquest país".





Per això, ha reclamat que, "no només les forces polítiques d'esquerres i dretes, sinó tots els treballadors i empresaris de bé d'aquest país, es mobilitzin el 8 de març per reivindicar el que és just: una igualtat salarial i laboral".





El líder socialista ha expressat la seva "indignació" perquè el PP hagi remès a tots els seus càrrecs un argumentari intern per explicar el seu rebuig a la vaga i la manifestació convocada el 8 de març perquè són "d'elits feministes, però no de dones reals amb problemes quotidians ".





"Jo el que li dic al senyor Rajoy és que li expliqui a una dona que cobra el salari mínim interprofessional, que treballa més de 40 hores a la setmana, que la seva justa reivindicació per lluitar contra la bretxa salarial d'aquest país és una qüestió de l'elit ", ha indicat, per assenyalar que els avenços a Espanya" sempre han vingut de la mà del PSOE, no de la dreta ".