CCOO considera un "despropòsit" que la CEOE demani que les empreses no paguin als becaris

Sordo qualifica de "despropòsit" l'informe de la CEOE.





El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha considerat "un despropòsit" l'informe de la CEOE que demana no obligar legalment a les empreses a pagar a becaris i que planteja que el contracte de formació pugui realitzar-se a majors de 45 anys i per a treballs a torns o de nit.





"Si fos cert seria un despropòsit", ha afirmat Sordo, si bé ha matisat que "li consta" que aquest document "no és oficial" i que espera que "així sigui".





"Qui pensi que la forma d'afrontar les necessitats de formació permanent de les empreses és universalitzar el contracte de formació, és que no sé quin concepte d'empresa, quin concepte de treballador i quin concepte de país té", ha postil·lat moments abans de començar el XXI Plenari de la Cimera Social Estatal per tractar les accions que duran a terme el 8 de març.





La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) vol que no es regulin normativament percepcions econòmiques per als estudiants en pràctiques, ja que això podria limitar la capacitat de les empreses per acollir-los. A més planteja que el contracte de formació pugui realitzar-se a majors de 45 anys i per a treballs a torns o de nit.





Així ho assenyala en un document de treball de 46 pàgines titulat 'L'aprenentatge: clau de la millora de l'ocupabilitat i la competitivitat' que ha remès a les Secretaries d'Estat d'Educació i d'Ocupació.





En el document, la patronal proposa un seguit de canvis per millorar la formació i les beques i pràctiques en empreses.