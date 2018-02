Xoc entre sindicats i patronal pel permís de paternitat

La Confederación Europea de Sindicats (CES) i la patronal europea de les pimes (UEAPME) han xocat aquest dimecres de ple per la proposta de la Comissió Europea d'introduir una baixa de paternitat mínima de 10 dies i un permís de 4 mesos addicional, intransferible i retribuït perquè pares i mares tinguin cura dels seus fills.





"Aquests permisos, hem de considerar-los com una inversió a curt i llarg termini", ha defensat la secretària confederal del CES, Montserrat Mir Roca.





Mir Roca ha defensat la necessitat que el permís de paternitat i parental siguin remunerats en tot cas i ha considerat "positiu la no transferibilitat dels permisos per reforçar que els utilitzin els homes".





DONES, LES QUE ASSUMEIXEN LA RESPONSABILITAT





"Les proves demostren que quan el permís no és remunerat amb gran freqüència són les dones les úniques que assumeixen aquesta responsabilitat", ha justificat.





Així ha insistit en la necessitat d'impulsar "mesures, instruments per tallar els obstacles a les dones en el mercat laboral" i deixant clar que "no hi ha cap prova que aquests permisos hagin de suposar un augment de costos" per a les empreses.





"No crec que el paquet (presentat per la Comissió) es dirigeixi només a les dones. S'adreça a homes, treballadors, també a les companyies perquè seran més competitives, tindran més persones al mercat laboral, més talent per recolzar les seves idees" , ha reblat.





Un estudi recent de Eurofund va xifrar en 370 milions d'euros el cost de la menor taxa d'ocupació laboral femenina, equivalent al 2,8% del PIB de la UE.





Mir Roca ha considerat que les propostes representen "una oportunitat d'or per construir una Europa social forta", promoure "un nou model" i "trencar un estereotip important" i per això CES utilitzarà el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, "per fer soroll" en defensa de la directiva.





"No només les mares són les responsables d'educar i d'estar amb els fills", ha insistit.





LA PATRONAL VEU "PROBLEMES" EN ELS PERMISOS PARENTALS





Des de la patronal de les pimes en canvi s'ha alertat dels "problemes" que plantegen els permisos parentals per a les petites i mitjanes empreses en termes de cost financers.





Parlen d'una "sobrecàrrega inevitable" que les baixes comporten per als ocupadors i la resta de treballadors i el risc d'una caiguda de la productivitat de l'empresa, per la dificultat de substituir a un treballador amb capacitats úniques i necessàries per a l'empresa.





"La millor solució depèn realment dels mercats laborals nacionals i de com reacciona la gent als diferents incentius. El que s'ha d'evitar és una pèrdua de la productivitat de les petites empreses", ha alertat l'assessor de UEAPME, Arnold de Boer.





Així ha recordat que la gran majoria de pimes a Europa són microempreses de tot just 4 o 5 treballadors. "Cada permís es que agafa té un enorme impacte", ha insistit de Boer.





El representant de la patronal de les pimes ha insistit que cal "evitar un enfocament massa estricte i formal i evitar les càrregues financeres, administratives i econòmiques més àmplies" per a les empreses.





Així la patronal lamenta que la proposta de Brussel·les no expliciti com va a garantir que no es vegin afectades de manera "desproporcionada" les pimes, especialment les microempreses, tal com planteja.





En tot, ha insistit en la necessitat de garantir mesures "prou flexibles per adaptar-les als mercats laborals nacionals i les preferències culturals" i ha defensat que la primera mesura per promoure la major participació de les dones en el mercat laboral passa per augmentar les infraestructures de cura infantil i de majors. "És un element en el qual hem de treballar ràpid", ha defensat.





LA COMISSIÓ PROPOSA PERMÍS RETRIBUÏT





La Comissió Europea va proposar el passat mes d'abril que s'instauri un permís retribuït d ' "almenys quatre mesos" per a la cura dels fills a què puguin acollir cada pare i cada mare, que no sigui en cap cas transferible entre els progenitors i del que cadascú pugui fer ús fins que el menor compleixi els 12 anys d'edat per apuntalar el pilar social a Europa i conciliar millor la vida familiar i laboral.





En l'actualitat, la legislació comunitària preveu que els treballadors puguin sol·licitar una excedència de fins a quatre mesos per a la cura de menors de fins a vuit anys d'edat, però no hi ha regles que exigeixin que sigui un permís remunerat i permet transferir a l'altre progenitor tres els quatre mesos.