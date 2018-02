ERC reivindica a Junqueras davant un JxCat que proposa a Artadi com a alternativa a Puigdemont

ERC proposa a Junqueras com a president a Catalunya.





JxCat i ERC prossegueixen les negociacions per desencallar la investidura a Catalunya i reflexionen sobre com encaixar el paper de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras, president i vicepresident respectivament del Govern que va ser cessat amb l'aplicació de l'article 155.





Fonts coneixedores de les negociacions sostenen que JxCat manté l'aspiració que Puigdemont mantingui poders executius, com així ho demostra les iniciatives que han presentat al Parlament per poder investirle a distància.





No obstant això, segueix a sobre de la taula la possibilitat que, sense qüestionar que Puigdemont ha de ser el màxim exponent del Govern, al Parlament es investeixi a un candidat alternatiu per no obrir un nou contenciós judicial amb l'Estat.





Davant d'aquest escenari, ERC reivindica que, si Puigdemont manté poders executius a Bèlgica com nomenar els consellers i convocar eleccions, la "lògica" és que Junqueras hauria de tenir un paper preponderant a l'Executiu que es formaria a Catalunya.





Sostenen que, si el que es busca és restituir el màxim que sigui possible al Govern que va ser cessat, Junqueras era el vicepresident d'aquell Executiu i mereixeria, malgrat estar a la presó actualment, ser la figura més important a Catalunya si Puigdemont segueix en Bèlgica.





Davant les informacions que apunten que JxCat podria proposar investir Catalunya a noms de la seva candidatura com Jordi Sànchez, Elsa Artadi i Jordi Turull, ERC recorda que Junqueras tenia un major rang que tot ells al Govern que va ser cessat -Turull era conseller, i ni Sànchez ni Artadi estaven en aquell gabinet-.





Els dos partits asseguren que ningú ha posat damunt de la taula alternatives a Puigdemont ni noms concrets del futur Consell Executiu, però tots dos admeten que tard o d'hora s'haurà d'abordar aquest capítol per tancar l'acord.





A la pràctica, les dues formacions tenen molts obstacles per donar un paper executiu als seus respectius candidats, a Puigdemont perquè està a Brussel·les i pesa contra ell una ordre de detenció a Espanya, i Junqueras perquè està a la presó, i qualsevol moviment hauria d'autoritzar el jutge.





Mentrestant, els lletrats de la Cambra tenen l'encàrrec d'elaborar un informe sobre si la reforma de la llei que persegueix JxCat per investir Puigdemont a distància és compatible amb la interlocutòria del Tribunal Constitucional que posa condicions a la investidura.





NEGOCIACIONS DISCRETES





En uns contactes que fins ara s'han caracteritzat per la discreció, aquest dimecres Puigdemont ha parlat d'ells a través d'un apunt a Instagram i ho ha fet per admetre que les negociacions han de ser més ràpides, però "la situació és complexa per a tot el món, amb múltiples fronts, amenaces i coaccions ".