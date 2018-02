Santi Vila publicarà un llibre sobre "els 10 errors del Procés '"

L'exconseller, Santi Vila, publicarà aquesta primavera un llibre titulat 'De herois i traïdors. El dilema de Catalunya o dels deu errors del 'Procés "(Editorial Península) en què narra la seva experiència com a membre del Govern" que va declarar la independència "i com va passar de ser un heroi a ser considerat un traïdor.





Vila en el seu llibre detallarà les claus de l'1-O i sobretot els errors comesos en els últims anys tant des de la Generalitat com pel Govern de Mariano Rajoy.





L'exconseller també tractarà qüestions com la seva intervenció davant la jutge Lamela, el pas per la presó i com ha passat a ser considerat un traïdor pels que en un altre temps eren els seus companys de partit.





Vila sempre s'ha considerat un polític pragmàtic que es reconeix a si mateix com a moderat i liberal i que va qüestionar obertament algunes de les decisions del Govern, com l'aprovació de la Llei de Transitorietat abans de l'1 d'octubre. Molt poc partidari de la via unilateral, Vila sempre ha apostat per la necessitat d'obrir un procés de negociació i consens.