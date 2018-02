Repsol ven el 20,072% de Gas Natural a CVC per 3.816,31 milions

Repsol ha decidit vendre el 20,072% de Gas Natural a Rioja Bidco Shareholdings, una societat controlada per fons assessorats per CVC, per un import total de 3.816,31 milions d'euros, una operació que reportarà a la petroliera plusvàlues d'aproximadament 400 milions d'euros .





En concret, Repsol es desprendrà d'un paquet de 200.850.000 d'accions de Gas Natural a un preu de 19 euros per títol, segons ha informat la companyia presidida per Antonio Brufau a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Després de conèixer-se la operació, les accions de Repsol baixaven un 1,1%, fins 13,86 euros, mentre que les de Gas Natural pujaven un 0,4%, fins a 18,35 euros.