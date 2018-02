Sánchez, a favor que Udo Bullman presideixi el grup socialista a l'Eurocambra en detriment d'Elena Valenciano

Elena Valenciano quedaria fora de la candidatura a la presidència socialista a l'Eurocambra





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, es mostra favorable que sigui Udo Bullman, membre del SPD alemany, qui presideixi el Grup Socialista al Parlament Europeu.





Aquesta decisió aniria en detriment de la candidatura de la socialista Elena Valenciano i, segons fonts del partit, té relació amb l'antic suport de Valencià a Susana Díaz en les primàries socialistes.





Per això, des del PSOE hi ha sectors sorpresos per la falta de suport de Sánchez a Valencià, sobretot després de les crítiques recents del dirigent socialista per que Luis de Guindos sigui vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) en què va destacar que preferia que el càrrec l'ostentés una dona.