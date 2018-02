Pérez de los Cobos afirma que el dispositiu dels Mossos l'1-O va ser una "estafa"

Trobada de Pérez de los Cobos i Trapero





El coronel de la Guàrdia Civil i coordinador dels tres cossos policials per a l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, va assenyalar al Tribunal Suprem que el dispositiu dels Mossos d'Esquadra durant el referèndum va ser una "estafa" de la qual responsabilitzar el responsable de la policia autonòmica, Josep Lluís Trapero.





Durant l'interrogatori com a testimoni de més de tres hores, la fiscal li pregunta sobre els 99 locals que els Mossos asseguren que van tancar durant la jornada de l'1 d'octubre, segons informa aquest dijous 'La Vanguardia'.





Davant la "sorpresa" d'aquesta dada, la Guàrdia Civil va decidir acarar la informació. "Vam arribar a la conclusió que sorprenentment la majoria d'aquests locals pertanyien a municipis molt petits on hi havia un únic local de votació. La majoria es corresponia amb locals en què s'havia votat durant tota la jornada amb altíssima participació, fins i tot arribant a superar en alguns casos el cens d'aquests municipis. Unit a la informació que disposàvem, vam arribar a la conclusió que en realitat aquest llistat de 99 locals era una part més d'aquesta estafa que va suposar aquest dispositiu ", subratlla Pérez dels Cobos.





"El que pretenien era tractar d'aparentar davant l'autoritat judicial un aparent compliment i el que realment van fer va ser esperar que acabés la jornada, permetre l'escrutini, i després que la seva actuació no afectés, i de mutu acord, s'emportaven l'urna i les paperetes i el comptabilitzaven com a col·legi tancat i una recollida", afegeix.





Trapero està investigat per dos delictes de sedició per la inacció del cos policial que dirigia tant en el referèndum declarat il·legal com en els aldarulls del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. Aquest mateix divendres està citat a declarar davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, qui decidirà després d'escoltar si cal acordar mesures cautelars contra ell.





El relat ofert pel coronel de la Guàrdia Civil assenyala que el dispositiu dissenyat per la direcció dels Mossos "anava encaminat a facilitar el referèndum il·legal". I apunta en aquesta responsabilitat a Trapero, qui estava "absolutament alineat" amb la posició del conseller d'Interior, del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb el director general dels Mossos, Pere Soler.