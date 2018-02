L'advocat d'Anna Gabriel veu "molt clar" el rebuig de Suïssa a extraditar-la

Gabriel roman a Suïssa





L'advocat suís Olivier Peter, que defensa l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, ha assegurat que la negativa del jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena de demanar l'extradició de la política catalana es deu "al risc molt clar i tenir una inadmissió" per part de les autoritats de Suïssa.





En declaracions a Catalunya Ràdio, ha recordat aquest dijous que un portaveu de l'Oficina Federal de Justícia suïssa va declarar a un diari helvètic que rebutja per ara procedir amb l'extradició de Gabriel a l'entendre que se li atribueix un "delicte polític".





"Pels delictes imputats a Gabriel i per la voluntat política darrere de la persecució, la seva extradició és impossible i hauria de ser admesa", ha plantejat Peter, que ha recordat que, com a ciutadana de la Unió Europea, l'exportaveu parlamentària té llibertat de moviment i capacitat de treballar a Suïssa.





DASTIS





El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, s'ha mostrat aquest dijous prudent sobre la possibilitat que la presència d'Anna Gabriel a Suïssa danyi les relacions d'Espanya amb aquest país: "Ja veurem", ha dit.





Abans d'avaluar com afectarà el cas a la relació, Dastis prefereix esperar a veure com es desenvolupa l'acció de la justícia sobre l'exdiputada autonòmica de la CUP, fugida a Ginebra per no comparèixer davant el Tribunal Suprem.





"Ara anem a veure com es desenvolupa l'acció de la justícia i ja hi haurà temps de plantejar de quina manera això pugui afectar les relacions entre Espanya i Suïssa", ha assenyalat Dastis.





El ministre s'ha expressat així en declaracions a Teheran, preguntat pel malestar mostrat pel ministre de Justícia, Rafael Catalá, després d'unes paraules del portaveu del Departament de Justícia suís, Folco Galli, en què va afirmar que si els delictes dels que s'acusa Gabriel són polítics no serà extradida a Espanya.