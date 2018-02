El regidor Eloi Badia demana que l'ATLL torni els diners dels cobraments indeguts, però no demanarà que s'investigui l'entramat del concurs

Eloi Badia atén un cop més els mitjans de peu i sense habilitar sala de premsa





Eloi Badia, regidor de Presidència, Aigua i Energia de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB, ha demanat que s'executi la sentència del Tribunal Suprem en què ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ) que va anul·lar l'adjudicació de la gestió de l'aigua en alta a la multinacional ACCIONA.





En una trobada amb els mitjans, en la qual una vegada més els periodistes han treballat de peu i no en sala de premsa, el regidor ha manifestat que "des de fa cinc anys la ciutadania està pagant uns costos que no es corresponen i que a més no han repercutit en la millora del servei sinó que s'han destinat a àmbits no relacionats amb l'aigua, sinó que ha representat un lucre del servei".





Badia diu desconèixer el que representa la pujada indeguda d'aquests cinc anys, però és una quantitat important.





ACCIONA no és el concessionari legítim perquè estava en precari, el que vol dir que no pot obtenir retribucions ni augmentar el seu marge econòmic.





"La concessió ha quedat nul·la, i el precarista no té dret a percebre una sèrie d'elements", afirma Badia, que no ha detallat la xifra que demana que es torni als ciutadans, cosa que forma part de la comptabilitat de l'Agència Catalana de l' aigua (ACA).





Sobre la possibilitat que ACCIONA pugui presentar una demanda de reclamació de quantitats per danys i perjudicis, Badia pensa que sí que ho farà després de les garanties que li van donar al seu dia el Govern de la Generalitat, amb un viatge d'Artur Mas al Brasil per tranquil·litzar el president del banc brasiler que va finançar l'operació i la posterior carta signada pel mateix president dirigida a Andrés Esteve en la qual garantia que la seva situació no era precària.





NO DEMANARÀ QUE S'INVESTIGUI L'ENTRAMAT DEL CONCURS





Catalunyapress ha preguntat al regidor si també demanarien que s'obri una investigació per demanar responsabilitats a la cúpula de l'ACA que va realitzar el concurs, entre els quals estava Leonard Carcolé i Joan Pinyol, ara a les seves ordres a l'AMB. Pinyol va jugar un paper important en la privatització de l'aigua i ara és un defensor del cas contrari, és a dir, aposta per la gestió pública. Badia ha manifestat que el l'únic que demana és que la gestió passi a mans públiques, sense entrar en altres consideracions.





A causa de la situació, Badia ha demanat a l'ACA que convoqui un consell d'administració que retiri la pujada de l'11,8% de la tarifa de l'aigua en alta d'ATLL. També reclama que el tema sigui tractat en el primer ple que es realitzi, al Parlament de Catalunya. En els propers dies, es presentarà el recurs de la pujada del 11,8% .