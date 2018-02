Ifema demana disculpes per retirar 'Presos Polítics' perquè no volia exercir censura

Polèmica a ARCO per la retirada de 'Presos Polítics'





El president executiu d'Ifema, Clemente González Soler, ha remès un escrit als galeristes de la fira ARCOmadrid en què demana disculpes per la polèmica generada per la retirada de l'obra de Santiago Sierra 'Presos Polítics', assegura que "en cap cas perseguia exercir cap censura a la creació" i relata que no "hi va haver mala fe"per part seva.





"No hi va haver mala fe en aquesta acció i acceptem les crítiques rebudes comprenent que hem d'evitar en el futur qualsevol circumstància d'aquesta naturalesa", ha manifestat en relació a la polèmica suscitada per la retirada de l'obra de Santiago Sierra que s'anava a exhibir en una galeria.





L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, no ha acudit aquest dijous a la inauguració d'ARCOmadrid com a gest per expressar la seva "disconformitat" amb la retirada, que va ser sol·licitada dimecres per Ifema.





L'alcaldessa de Madrid va carregar contra la decisió de la Junta d'Ifema de retirar l'obra de Santiago Sierra de la Fira Internacional d'Art Contemporani (ARCO) perquè la llibertat d'expressió "és l'aire que respira una democràcia".





"HEM FET EL RIDÍCUL TOTS"





La galerista Helga de Alvear ha afirmat que "tots" han fet "el ridícul" amb l'obra 'Presos polítics' de Santiago Sierra, i ella "la primera".





"Hem fet el ridícul tots i jo la primera", ha assenyalat la galerista, qui a més ha assegurat no haver decidit encara si tornar a penjar la peça després de la carta de disculpes d'Ifema.





No obstant això, sí ha llançat una crítica a l'organització, ironitzant sobre aquestes disculpes. "Que vingui Ifema i la pengi si vol", ha afegit.