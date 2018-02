Exvicepresident del Constitucional alerta sobre la "temptació totalitària" de l'independentisme

Ramón Rodríguez Arribas al Círulo Eqüestre.





El vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional (TC) i magistrat jubilat del Suprem (TS) Ramón Rodríguez Arribas ha defensat aquest dijous la Constitució com un sistema per limitar la voluntat de la majoria i ha alertat sobre la "temptació totalitària" de l'independentisme de desobeir.





En un dinar-col·loqui al Círculo Ecuestre de Barcelona, el també president de la Fundació per a la Magistratura ha insistit que "els electors com tots éssers humans s'equivoquen ¿o algú sostindrà que l'elecció de Hitler com canceller va ser un encert?".





Ha argumentat que les autoritats que desobeeixen la llei "perden" la seva legitimitat, encara que siguin càrrecs elegits pels ciutadans.





Segons ha detallat, el model de la Constitució espanyola no és el d'una democràcia militant perquè permet ser reformada en la seva totalitat, però no està "desarmada" perquè estableix un llarg i complex sistema de modificació.





Tot i això, ha assegurat que la Carta Magna pot ser sortejada amb interpretacions arbitràries o dictant lleis que la contradiuen però no s'impugnen, fet aquest últim que ha titllat, un cop més, de "totalitarisme".





Rodríguez Arribas també ha descartat la possibilitat de fer un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya i ha subratllat que només es pot dialogar sobre com es compleix la llei o es modifica, no sobre com s'incompleix, al que ha afegit: "Què pare anava a dialogar sobre la prostitució de les seves filles? ".