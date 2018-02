Discrepaciancias entre JxCat i ERC pel repartiment de les conselleries

Els independentistes aborden el repartiment del futur Govern.





Les negociacions entre JxCat i ERC per desencallar la investidura d'un president de la Generalitat ha començat a abordar el repartiment de conselleries del futur Govern, tot i que han aparegut noves discrepàncies que poden bloquejar de nou els contactes.





Tot i la intensitat de les negociacions dels últims dies, fonts de JxCat han expressat la seva perplexitat perquè consideren que ERC està fent "renúncies" en relació al mandat sorgit de l referèndum de l'1-O.





Així, avisen a ERC que les negociacions no poden centrar-se en el repartiment de càrrecs i l'estructura del futur Govern, i que cal donar passos que alimentin la confiança entre les dues parts, com permetre la reforma de la Llei de la Presidència per investir a Carles Puigdemón t a distància, entre altres qüestions.





NO DESCARTEN LA CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS





"No estem en una negociació d'un Govern autonòmic", sostenen aquestes fonts, que afirmen que la voluntat és arribar a un acord però no descarten cap eventualitat, inclosa la de convocar eleccions.





Per això, no donen per fet que l'acord estigui a prop, tot i que confien que els republicans reconsiderin certs plantejaments de la negociació.





Puigdemont ha obert la porta a renunciar a ser investit al Parlament per desbloquejar la legislatura, com s'ha sabut aquesta mateixa setmana, però JxCat vol que els republicans li reconeguin determinades funcions executives.





ALTRES CANDIDATS QUE NO SIGUIN PUIGDEMONT









En l'estratègia que JxCat vol seguir per a visualitzar la "repressió de l'Estat", després de la possible renúncia de Puigdemont, hi ha la voluntat de presentar en primer lloc a Jordi Sànchez (JxCat), empresonat a Soto del Real, com a candidat a la investidura.





Si el jutge Pablo Llarena no li permetés assistir al debat d'investidura, apareix en següent lloc el nom de Jordi Turull, que està en llibertat provisional i que podria ser inhabilitat en no més d'un any.





Des d'ERC avisen que, si JxCat vol donar a Puigdemont un paper preponderant malgrat estar a Bèlgica, caldrà reconèixer també un rang destacat per Oriol Junqueras en el futur Executiu.