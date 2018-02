L'Eurocambra demana augmentar el pressupost de la UE després del Brexit

La sortida del Regne Unit deixarà un forat de 13.000 milions.





La comissió de Pressupostos del Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous un informe en què reclamen augmentar el pressupost de la Unió Europea per al període posterior a 2020, el primer després de la sortida del Regne Unit del bloc comunitari, que deixarà un forat d'aproximadament 13.000 milions d'euros.





Segons els càlculs dels eurodiputats d'aquesta comissió, els límits màxims de despeses del marc pressupostari haurien elevar-se al 1,3% de la renda bruta de la UE, enfront del 1% actual. És a dir, els Estats membres haurien d'incrementar en aquest percentatge les seves contribucions al pressupost comunitari.





Aquest informe ha estat aprovat un dia abans que els caps d'Estat i de Govern de la UE es reuneixin a Brussel·les per debatre, entre altres qüestions, el futur Marc Financer plurianuals l.





El president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, explicarà als líders europeus la posició dels eurodiputats abans que comenci el partit.





La Comissió Europea ha avançat que presentarà la proposta legislativa el proper 2 de maig i preveu retallades en els fons agrícoles i de cohesió, els que més han beneficiat Espanya fins ara. De la mateixa manera, reclama als països una pujada més moderada en les seves aportacions, que estaria entre el 1,1% i l'1,2%.





En aquest context, els eurodiputats han assenyalat que el marc pressupostari hauria de "ampliar substancialment" els programes d'investigació i Erasmus + amb l'objectiu de "garantir el progrés en la lluita contra la desocupació juvenil i en el suport a les petites i mitjanes empreses".





També han advocat per incrementar la flexibilitat del pressupost, de tal manera que hi hagi marge per enfrontar-se a esdeveniments imprevistos, i establir un mecanisme mitjançant el qual aquells estats membres que no respectin els valors de la UE tinguin "conseqüències financeres".





La comissió de Pressupostos ha aprovat un altre informe en el qual proposen la creació de més recursos propis de la UE en el cas que les capitals es neguin a augmentar "significativament" la seva aportació al pressupost.





Les possibilitats recolzades pels eurodiputats per servir de nous recursos són un sistema d'IVA revisat, una part del que ingressin els països amb la base imposable comuna i consolidada de l'impost de societats, un impost als serveis financers, una proporció de la taxa a empreses del sector digital i impostos mediambientals.





"Es tracta de rescatar el pressupost de la UE. Si rescatem el pressupost i el preservem, també salvarem a la Unió Europea", ha assegurat l'eurodiputada francesa de Socialistes i Demòcrates (S & D) Isabelle Thomas





Per la seva banda, el polonès del Partit Popular Europeu (PPE) Jan Olbrycht ha destacat que el debat sobre el pressupost plurianual "té a veure amb totes les polítiques de a UE.





"És un debat polític sobre el futur de la UE després del Brexit i no es tracta només de quant costarà, sinó també del que ens agradaria fer junts després del Brexit", ha afegit.