Va haver-hi mondongo en el concurs de la ATLL?

Álvaro Pérez, "El Bigotes de la Gürtel", ens va deixar l'altre dia en la seva compareixença al Congrés dels Diputats una frase per a la història de la picaresca en aquest país, que ha fet fortuna en comptar com dos polítics peperos venien a "deixar anar el mondongo" perquè el seu partit nedés en l'abundància econòmica i les empreses beneficiàries de les adjudicacions a dit poguessin quedar satisfetes.





Ho va fer amb tanta gràcia que fins als uixers van haver de riure amb ganes per la barra del delinqüent i la gràcia amb la qual explicava els tripijocs qui ho sap gairebé tot de la corrupció en la qual s'ha mogut el partit de Rajoy durant bastants anys de poder gairebé absolut.





Com vostès ja coneixen, l'anomenada Guerra de l'aigua a Catalunya acaba d'arribar a un punt sense retorn en fallar el Tribunal Suprem que Acciona ha de retornar la gestió de l'ATLL que va guanyar en un concurs -després impugnat- allà pel llunyà 2012. Han passat sis anys i aquest diari, Catalunyapress, que ha mantingut el tipus des del començament del conflicte, recull el que és més grat a un mitjà de comunicació: que les seves informacions eren veraces i que els beneficiats d'aquella decisió tan irregular es queden sense l'ATLL, encara que la malaptesa política del govern de Convergència els va a esquitxar de milions en una altra guerra judicial que ara es va a iniciar pels danys i perjudicis que la multinacional espanyola va reclamar a Mas-Colell, Recoder i sobretot Artur Mas.





S'ha de quedar aquí la cosa? Doncs, en principi ... no. Per a nosaltres, que tants pals hem rebut i sobretot amenaces i consells de tota mena, ens hauria de ser suficient amb la satisfacció de conèixer la sentència. Però clar, quan t'endinses en un assumpte tan aparentment tèrbol i recabas dades i pateixes danys col·laterals que afecten la teva pròpia família, sempre et preguntes el que el Bigotes ha denunciat en seu parlamentària ¿hi va haver o no mondongo en la privatització de la gestió de l'ATLL? I sobretot, s'ha de deixar meridianament clar que tot es va fer legalment?





Una pregunta molt senzilla que aquest matí de dijous l'Directora de Catalunya Press cap en viu i en directe al gran Eloi Badia, aquest extreballador d'AGBAR ficat a redemptor de l'Aigua Viva que vol ara, sigui com sigui, beneficiar-se de la sentència del Suprem , quan ell sap prou bé com es van forjar les bases del concurs i quan és un fet que no va moure ni només un dit per denunciar-les i que Acciona i els seus consocis catalans no es quedessin amb la gestió de l'aigua en alta de Barcelona que hauria de donar, com tots sabem, saludables beneficis a l'empresa que la gestionés amb eficiència, tot i que els incompetents polítics d'Iniciativa s'obstinessin a demostrar en el passat, més aviat, tot el contrari.





La veritat és que el 2012 alguns sospitàvem que alguna cosa havia de fosc en el concurs, sobretot per la facilitat amb què els concursants es van dur, mai millor dit, el gat a l'aigua.





Pensar que allò podia tenir alguna contrapartida a la Catalunya del 3% no era desgavellat, només calia atrevir-se a dir-ho i que el temps i la llei posessin les coses al seu lloc ...





Recordem el del matí d'aquest dijous:





-CatalunyaPress: Senyor Badia, va a demanar vostè que s'investigui si hi va haver algun pagament irregular a la concessió de l'ATLL?





-Eloi Badia: No tinc constància d'aquesta circumstància i per tant no entro en aquest tema...









No està malament per a qui ara defensa el públic sobre el privat i deu el seu actual estatus polític a la vella Convergència ia la mania, suposo que interessada, que té la molt voluble alcaldessa Colau de envoltar-se de quadres propers al partit de Mas i Puigdemont.









Deixo per vostès i per al Senyor Badia el text d'una pregunta que aquest periodista li feia als seus lectors en un article publicat el 18 d'octubre d'aquell històric 2012:





Per això, amb la mosca al nas, els periodistes ens mirem els papers i després fer-ho, se'ns ocorren diverses preguntes. I d'entre elles, la més curiosa i variada és la que vol saber qui són o qui representen els noms que a continuació els relacionem d'una misteriosa societat que s'inscriu a Londres l'1 d'octubre passat, dies abans de la convocatòria concursal, amb el gens innocent nom d'Aigües de Catalunya LTD que després apareixerà al costat d'Acciona a la recerca de l'ambicionada ATLL?

Llegeixin vostès amb atenció:



Dades que apareixen en el registre AIGUES DE CATALUNYA LTD Company Number 08235381

Registered Office BERKELEY SQUARE HOUSE

4-19 BERKELEY SQUARE

LONDON

UNITED KINGDOM

W1J 6BR



Company Origin United Kingdom

Country England

County Greater London

Borough City of Westminster

Postcode London - W1J juny

Company GPS lat: 51.509878, long: -0.144584

Data d'inscripció: l'1 d'octubre de 2012 JAMES ANDERSON

Director Appointment terminated 03/10/2012 MARCELO HALLACK Director Appointment 03/10/2012

JOHN Huw GWILI JENKINS Director Appointment 03/10/2012









Amb semblants començaments, i pel que després vam poder comptar i constatar, amb un banquer que va acabar ficat entre reixes per corrupció en el seu propi país, el Brasil, i moltes coses més no resultava llavors -ni ara tampoc- resulta desgavellat demanar que s'investigui qui van tenir molt o poc a veure en la privatització de l'ATLL, com no han resultat infructuoses les indagacions judicials sobre la sortida a borsa de Bankia o les del mateix cas Palau, on una altra gran empresa espanyola va entrar i va acabar asseguda en una banqueta amb una sentència condemnatòria.





Estem parlant del Govern que ens va portar a la situació de bloqueig polític en què ens trobem i que amb la sentència de l'ATLL pot deixar els comptes públics tremolant de carència financera.





Val doncs la pena ficar la mà en el fang, encara que a Eloi Badia, el "viu de l'aigua", la pregunta li soni a banya cremat.









