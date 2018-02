El PPC exigeix ​​la retirada d'una pancarta pels presos polítics perquè incompleix les ordenances

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha exigit al Govern d'Ada Colau retirar la pancarta col·locada a la plaça Catalunya amb la petició 'Free political Prisioners' -'Libertad presos políticos'- per incomplir "de manera flagrant la Ordenança de Paisatge Urbà, entre d'altres ".





El dirigent popular ha criticat "la permissivitat de Colau amb l'independentisme", en aquest cas amb la pancarta, de 28 metres i que s'ha col·locat a la façana d'un edifici protegit.





Fernández ha reclamat comprovar si la pancarta té permisos per part de l'Ajuntament i, en cas contrari, identificar els promotors de la iniciativa i imposar-los la sanció corresponent per l'incompliment de l'Ordenança.





Ha criticat que l'Ajuntament no l'hagi retirat, no només per incomplir la normativa, sinó també perquè coincideixi amb els dies previs a la inauguració del Mobile World Congress (MWC), "amb un missatge que, a més de ser fals, perquè a Espanya no hi ha presos polítics, perjudica la imatge i la projecció de Barcelona ".





"Colau porta molt de temps exercint de cooperadora necessària de l'independentisme, posant l'Ajuntament al seu servei", ha asseverat Fernández, que ha recordat que l'alcaldessa va rebre aquest dimecres a familiars dels polítics presos, en un acte que considera que va tenir un marcat caràcter independentista.