Declarat culpable per apunyalar al cor a un home en una discoteca del Port Olímpic

El jurat ha declarat culpable d'assassinat a Luis CF, del clan dels 'Pelúos', per apunyalar mortalment al cor a un gitano del clan dels 'Baltasares' en una discoteca del Port Olímpic de Barcelona el 24 de gener de 2016, el que va generar un èxode de més de 500 famílies del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.





Segons ha informat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el tribunal ha declarat culpables de lesions als altres dos acusats: Gabriel RF -amb qui va començar la baralla perquè li va esmentar als seus morts- i Juan Manuel VF, que celebrava l'aniversari aquesta nit.





Un grup dels 'Pelúos' va anar a una discoteca del Port Olímpic per celebrar l'aniversari de Juan Manuel VF i es van creuar amb la víctima, DU, que anava molt begut i, segons van explicar els acusats en el judici, robava les copes a la gent i anava donant tombs.





En un moment de la nit hi va haver una discussió entre Gabriel RF-que ja havia tingut alguna topada amb la víctima temps enrere-, en la qual suposadament aquesta li va dir "maricon" perquè portava una trena i li va esmentar als seus morts, un afront greu per als gitanos.





Les versions aquí difereixen: la fiscal assegura que els tres acusats van agredir la víctima amb gots al cap ia l'esquena, i el principal acusat li va clavar després un ganivet de 18 centímetres al cor: "Un acte estudiat i realitzat per una persona destra en el maneig de ganivets ".





Els tres acusats es van desvincular de l'agressió en declarar en el judici de l'Audiència de Barcelona: van assegurar que no van intervenir en la "pluja de vidres" de la qual van ser testimonis, i només Gabriel RF va admetre donar un cop de puny a la víctima, però assegurant que després es va apartar.





El principal acusat, Luis CF, va defensar durant la seva declaració que hi va haver una baralla però que ell no va participar, sinó que es va apartar i va sortir del local com va poder, i que les ferides incises que tenia a la mà es les va causar precisament la pluja de vidres que li va caure.





Durant el judici també van explicar que, a conseqüència del crim, unes 500 famílies dels 'Pelúos' van haver d'abandonar la Mina i anar-se'n a altres ciutats, com Madrid, Màlaga i Bilbao, per por a represàlies perquè temien que els matarien.





DEMANEN 22 ANYS





Per aquests fets la fiscal demana per a Luis CF -en presó provisional des del 28 de gener de 2016- 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria; i 5 anys per als altres dos acusats, per un delicte de lesions amb instrument perillós.





En el seu relat, el Ministeri Fiscal considera que els acusats es van aprofitar de la "absoluta indefensió" de la víctima, que anava amb una taxa d'alcohol cinc vegades superior a la permesa, estava sol i atordit pels cops quan va rebre la punyalada.





La defensa de Luis CF va demanar la seva lliure absolució en considerar que no hi ha prou proves que el seu client va cometre el crim, ja que les gravacions de les càmeres de seguretat aportades a la causa estaven molt borroses i cap testimoni va veure com clavava el ganivet.