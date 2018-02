Espanya incompleix la política d'acollida de refugiats

Foto d'Amnistia Internacional.





Espanya ha incomplert el seu compromís de reubicar 15.888 sol·licitants d'asil, segons recull el informe anual de l'organització Amnistia Internacional .





Així, en aplicació del programa de reubicació d'emergència de la UE, a finals de 2017 només hi havia reubicat a 1.328 persones. D'aquesta xifra, gairebé la meitat són de nacionalitat siriana.





Al maig de 2017, el Parlament Europeu ja va constatar el "lent" avanç en l'acollida, ja que encara que els Estats miemrbos es van comprometre a traslladar a 160.000 refugiats des de Grècia i Itàlia abans de setembre de 2017, els països de la UE només havien reubicat al 11% d'aquesta xifra, el que signifiquen 18.770 persones, fins al 16 de maig de l'any passat.





Així, es va votar una resolució que va abonar la majoria de la Cambra per instar els Estats membres a complir els seus compromisos, i sobretot, a donar prioritat a l'acollida de menors no acompanyats, per tant, en situació de major vulnerabilitat.





Aquell text, que van donar suport gairebé 400 eurodiputats, posava l'accent que fins a la data només s'havia reubicat a un menor no acompanyat.





L'Eurocambra va instar els països de la Unió a complir allò al que es van comprometre a 2015: a compartir la responsabilitat de concedir asil a les persones que ho necessitaven i per això van establir les denominades "quotes" per portar a terme la reubicació d'aquells que es trobaven en camps de refugiats a Grècia i Itàlia.





El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker va expressar en aquell mateix any, 2015, que no era moment de espantar-se, sinó de prendre mesures perquè el més important hauria de ser la dignitat humana ". Però la realitat és que al febrer de 2018 Espanya ha acollit només a un 11% dels refugiats als quals es va comprometre a donar asil.





El d'Espanya no és l'únic cas, la majoria de països que es van comprometre a buscar una solució, sobretot de l'est d'Europa, tampoc han complert la seva "quota" d'acollida.





L'informe d'Amnistia Internacional també recull que l'Estat no va complir el seu compromís de reassentar unes 1.500 persones procedents d'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica.





L'organisme denuncia que en molts casos, el termini durant el qual aquestes persones tenien dret a rebre suport del govern mentre esperaven la resposta a la seva sol·licitud expirava molt abans que s'hagués pres la decisió.





Segons Frontex, l'agència de la UE per a la gestió de les fronteres, fins setembre hi va haver 21.663 entrades irregulars per la ruta de la Mediterrània occidental, més del doble que en el mateix període de 2016.





A l'octubre d'aquest mateix any, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va sostenir que la devolució immediata, -també denominada com "en calent" - al Marroc de migrants subsaharians que intentaven accedir al territori espanyol a Melilla el 2014 constituïa una expulsió col·lectiva de ciutadans estrangers. "





Així l'acollida de refugiats, tractada com un desafiament pendent per als països europeus, no es concep com el que veritablement és: una emergència humanitària.