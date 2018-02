Trapero declarés davant Lamela per un segon delicte de sedició

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela pren declaració aquest divendres a l'exmayor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero després imputar-li un nou delicte de sedició en relació amb l'actuació del cos policial durant el referèndum independentista del'1 d'octubre.





La magistrada, que el cita a les 9.00 hores, ja li investigava juntament amb la intendent dels Mossos Teresa Laplana per un delicte de sedició pels incidents ocorreguts durant els registres judicials a Barcelona el passat 20 i 21 de setembre.





Aquesta nova citació de Trapero -la tercera des de l'inici de les pesquisas- es produeix després d'ampliar la seva imputació al dia del referèndum, d'acord amb l'acte de citació conegut aquesta setmana, en què va exposar que va existir un "pla premeditat" al cos policial autonòmic i una "t otal inactivitat" per evitar la celebració de la consulta il·legal.





Per aquests fets, la magistrada cita també per aquest divendres a les 11.00 hores al seu substitut al capdavant del cos policial autonòmic després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Ferran López, tot i que en aquest cas ho fa en qualitat de testimoni.





Per a la magistrada, és significativa "l'actitud" mostrada pels Mossos "en les diferents mobilitzacions socials impulsades des de les associacions sobiranistes per donar suport a la consecució dels fins secessionistes, mantenint-se al marge de qualsevol actuació desenvolupada per la Policia i la Guàrdia Civil".





És més, destaca que els dies 20 i 21 de setembre els Mossos van evitar "intervenir en els casos" en què els agents de Policia i Guàrdia Civil eren "agredits" i que "en alguns casos van arribar a increpar i fins i tot a enfrontar-se a algun d'ells ".





Pel que fa a la celebració del referèndum, Lamela recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar ordenar tant a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional com als Mossos que impedissin l'ús de locals o edificis públics perquè es portés a terme i, "lluny d'ells", l'actuació dels Mossos va ser dirigida a obstruir qualsevol actuació que bloquegés el pla estratègic cap a la independència.





PÉREZ DELS COBOS





La citació de Trapero es produeix una setmana després que la magistrada instructora de la causa prengués declaració en qualitat de testimoni al coronel de la Guàrdia Civil responsable de l'operatiu policial del 1-O, Diego Pérez dels Cobos, que va dir que la cúpula de els Mossos va incomplir l'ordre d'evitar la celebració de la consulta.





Dels Cobos va ratificar la versió prestada el 1 de febrer davant del magistrat del Tribunal Suprem que investiga 28 persones per l' 'Procés' català, Pablo Llarena.





En el seu testifical, el coronel va detallar tots els obstacles que tant Trapero com l'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn -actualment a la presó- van anar posant durant la preparació i posterior execució de l'operatiu policial.





De drapaire va dir que en una conversa mantinguda entre els dos l'1-O, l'excap policial li va arribar a dir que es limités a la coordinació perquè ell era "el comandament", en sintonia amb el descrit per la jutge de l'Audiència Nacional en el seu nou acte de citació de Trapero.