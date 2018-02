Gas Natural Fenosa valora positivament l'entrada de CVC i Corporació Financera Alba en el seu accionariat

Gas Natural Fenosa valora la incorporació de CVC





Gas Natural Fenosa ha valorat "molt positivament" la futura incorporació de CVC i Corporació Financera Alba al seu accionariat, ja que considera que significa "un reconeixement a la capacitat de creació de valor" de la companyia, segons ha informat en un comunicat.





Repsol va anunciar aquest dijous un acord per a la venda de la seva participació del 20,072% en el capital de Gas Natural a Rioja Bidco Shareholdings, societat controlada per fons assessorats per CVC i en què Corporació Financera Alba ha invertit 500 milions d'euros, el que atorgarà a aquesta última una participació indirecta del 5,1% en el capital social de Gas Natural Fenosa.





Segons ha destacat Gas Natural Fenosa, la seva nova estructura accionarial reforçarà les línies estratègiques que es desenvoluparan en els propers anys per posicionar-la com "un dels principals actors energètics a nivell mundial".





Així mateix, la companyia ha volgut remarcar la "excel·lent col·laboració i suport" que ha mantingut amb Repsol, el seu accionista de referència des del 1989, així com amb tots els membres del consell d'administració nomenats a proposta seva i "molt especialment" amb el seu president, Antoni Brufau, qui també va ser president de Gas Natural Fenosa entre 1997 i 2004.





L'empresa presidida per Francisco Reynés ha rebut ja la carta de renúncia a la seva condició de consellers de Josu Jon Imaz San Miguel i Miguel Martínez San Martín, a més d'un escrit de Repsol en què comunica el seu interès en què les vacants originades siguin cobertes amb el nomenament d'Íñigo Alonso de Noriega Satrústegui i de Guillermo Llopis García com a consellers dominicals. Les decisions relatives a aquesta proposta s'inclouran en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del consell d'administració de la companyia.