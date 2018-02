'El País' publica l'última vinyeta de Forges: "Us estimo, afirmo"

Portada del diari 'El País' amb l'última vinyeta de Forges





El diari 'El País' publica aquest divendres l'última vinyeta del dibuixant Antonio Fraguas 'Forges', que ha mort aquest dijous a Madrid als 76 anys víctima d'un càncer. En aquesta vinyeta, al costat de la seva cèlebre signatura, l'autor afegeix un missatge per als seus lectors: "Us estimo, afirmo".





L'última vinyeta de Forges al diari on publicava les seves vinyetes des de 1995, figura un home que, mentre camina, s'acosta a una pedra i reflexiona: "La pedra és l'únic objecte inanimat capaç d'ensopegar dues vegades amb el mateix home". Al costat d'aquest missatge, Forges també dibuixa un 'entrepà' més petit on escriu una altra reflexió del personatge: "...I si cola, cola".





La mort de Forges ha provocat multitud de mostres d'afecte, record i agraïment tant de líders polítics, personalitats del periodisme i el món de la cultura, com de moltíssims ciutadans que han expressat el seu pesar en les xarxes socials al llarg del dia.





'Forges' va néixer a Madrid el 17 de gener de 1942. Als 14 anys va començar a treballar a Televisió Espanyola, on va començar a dibuixar, i ha col·laborat per a les principals revistes espanyoles d'humor espanyoles, des de 'Hermano Lobo', 'La Codorniz ', o' El Jueves', així com en diaris d'informació general com' Pueblo','Informaciones','Diario 16' o 'El Mundo'.