El Govern no té ni idea de com paga Puigdemont seva estada a Brussel·les

El Govern assegura que no té informació sobre com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont està finançant la seva estada a Brussel·les o si disposa de fons públics per a sufragar les despeses de les campanyes de comunicació que està realitzant allà.





Aquesta és la resposta que l'Executiu ha donat a la pregunta que se li ha formulat per escrit, on se'ls ha preguntat si tenia informació de amb quins diners s'estan pagant "l'estada, vida, contractació de traductors i honoraris d'advocats" Puigdemont i els quatre exconsellers "fugits".





A totes aquestes qüestions, el Govern ha contestat de manera concisa en assenyalar que "no disposa d'informació referent a això".





Hi ha qui vol saber d'on pot estar sortint el finançament argumentant que si bé el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar al seu dia que la Generalitat no podia destinar ni un sol euro a pagar el referèndum de l'1-0, el temps "va demostrar "que la Generalitat sí que havia aconseguit esquivar aquesta prohibició estatal.