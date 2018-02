A Rahola li agrada Operación Triunfo

TV3 no té remei. Hauré de deixar de veure-la una bona temporada, per prescripció mèdica. Em puja una barbaritat la tensió quan estic cinc minuts contemplant i no és el cas posar-me malalta. No tinc vocació de màrtir i menys per aquest tema. A Veure si la vaig a palmar !.





Rahola, segons em van comentar i poden comprovar-veient el programa gravat - no m'ho podia creure-, ha manifestat que li agradava molt Operación Triunfo que ha emès TVE durant uns tres mesos. Aquesta televisió de l'Espanya opressora i rude. Per què li agradarà el programa, em preguntava, si en més d'una ocasió havia fet fora pestes de la televisió de Rajoy com la flama ella? .No ha calgut quedar-me calba de tant pensar per trobar la resposta a la seva afirmació sobre aquest programa que descobreix a noves veus del panorama musical espanyol.





A Rahola li agrada OP per que es fa a Catalunya. La producció del programa va a càrrec d'una empresa catalana que molts coneixen i que es diu Gesmutsic, amb moltes accions en ella del seu amic i activista del Procés en les xarxes socials, Josep Maria Mainat, alies el trinquero que segueix treballant per aquesta Espanya que tant odia. Però la pela és la pela i aquesta minúcia no la té en compte.





També està que no cap en si, Pilar, perquè a OP han passat a la final dos catalans; Alfred, del Prat i Aitana, de Sant Climent del Llobregat i això a ella la plena d'alegria. A més Alfred que s'ha enamorat d'Amaia. Que bonic! Alfred seguirà tenint protagonisme perquè anirà a Eurovisió representant a Espanya, fent duo amb la guanyadora d'aquesta edició, Amaia, no és per menys. Com segueixi inflant necessitarà nou vestuari.





L'interès i la bona opinió de Rahola per OT té "el truc" que els acabo d'explicar, és compressiu. Estic segura que si la productora no fora del seu amic, parlaria pestes, a més no ho hagués vist.





Ja puc dormir tranquil·la. He resolt l'enigma. Ara deixo de connectar TV3 una altra temporada sense que el dubte em corroeixi. És l'única manera de mantenir a ratlla la meva tensió. No val la pena que em d'un patatús. La vida sense TV3 és més tranquil·la i saludable.