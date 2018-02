La despesa en pensions creix més d'un 3% al febrer fins als 8.925 milions

Acte de Marea Pensionista per unes pensions dignes el dijous 22 de febrer





La Seguretat Social va destinar en el present mes de febrer la xifra rècord de 8.925,1 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 3,05% més que en el mateix mes de 2017, segons dades publicades aquest divendres pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.





La despesa global del conjunt de pensions va arribar a superar el 8% interanual a l'avantsala de la crisi (2008). Després de dos mesos creixent per sota del 3%, al febrer d'aquest any s'ha tornat a superar aquest percentatge.





La major part dels més de 8.925 milions d'euros destinats a pagar la nòmina de les pensions va anar a parar a les pensions de jubilació, amb 6.344,5 milions d'euros (+ 3,7%), seguides de les pensions de viduïtat, a les quals es van dedicar 1.537,1 milions d'euros (+ 1,5%).





Per la seva banda, a les pensions d'incapacitat permanent es van destinar 891.500.000 d'euros (+ 1,3%), les d'orfandat van suposar 129,6 milions d'euros (+ 1,2%) i les pensions a favor de familiars van totalitzar 22,2 milions d'euros (+ 4,1%).





El nombre de pensions va avançar al febrer un 1,2% respecte al mateix mes de 2017, fins a 9.573.282 pensions.





Tot i que la taxa de creixement interanual de febrer no és de les més altes dins en la sèrie històrica de l'última dècada, amb ella ja s'acumulen 25 mesos consecutius de creixements superiors a l'1%.





En termes mensuals, el nombre de pensions a penes va variar, ja que al febrer només es van registrar 860 noves pensions respecte a les que es pagaven al gener.





Del total de pensions, més de la meitat, 5.888.138, van ser pensions de jubilació, amb un repunt del 1,7% respecte al febrer del 2017, mentre que 2.357.014 eren pensions de viduïtat (+ 0,18%), 948.393 d'incapacitat permanent (+ 0,7%), 338.644 d'orfandat (-0,07%), i 41.093 a favor de familiars (+ 2,3%).





LA PENSIÓ MITJANA DE JUBILACIÓ AUGMENTA UN 1,9%





La pensió mitjana de jubilació es va situar a l'inici del present mes en 1.077,52 euros mensuals, un 1,9% més que en el mateix mes de 2017.





Per la seva banda, la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars) es va situar al febrer en 932,29 euros mensuals, fet que suposa un augment interanual de l'1,8%.





Aquestes dades es donen a conèixer un dia després que Marea Pensionsista convoqués accions de protesta per tot Espanya per protestar per l'actual sistema i reclamar unes pensions dignes.